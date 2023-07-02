ЗСУ заходять з флангів: українські військові просуваються вперед під Бахмутом

Після затяжної оборони Бахмута українській стороні вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку.

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ЗСУ просуваються вперед під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Міноборони РФ

Українські підрозділи продовжують просування вперед на Бахмутському напрямку, видавлюючи ворога з позицій, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там йде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після аналізу і верифікації ми надамо докладні дані по території, яку вдалося звільнити", - сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що після затяжної оборони міста українській стороні вдалося перехопити ініціативу на цьому напрямку.

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"Якщо десять місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до втрати особового складу, ми просуваємося", – підкреслив він.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше майор ЗСУ Максим Жорін розповів подробиці знищення бійцями Збройних сил України плацдарму російських військ на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Офіцер ЗСУ пояснив, що основним завданням було ліквідувати плацдарм, який російські окупанти організували на одній зі сторін каналу Сіверський Донець - Донбас.

Нагадаємо, командир 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький повідомив про те, що підрозділи українських сил розгромили окупантів РФ на Бахмутському напрямку.

В результаті вдалих дій українських бійців десятки російських загарбників знищені і поранені, підкреслив він в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнив, що бійці 1 механізованого батальйону з його бригади розгромили 3-й батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

Журналісти CNN днями повідомили, що ЗСУ домоглися успіхів в районі Бахмута і розбили там частину російських окупаційних військ.

Однак ворог чинив серйозний опір, внаслідок чого сили оборони України зазнали втрат у військовій техніці.

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