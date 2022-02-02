Випустив в голову кулі: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області

Самогубство солдата / ТСН

У Дніпропетровській області сталася ще одна загибель солдата Національної гвардії України.

Як пише ТСН, трагічний епізод стався 31 липня 2021 року з жителем Кривого Рогу. Військовослужбовець частини 3011 вчинив самогубство незабаром після того, як сказав батькові про складнощі в армії.

20-річний Анатолій Козуля пішов на строкову службу наприкінці жовтня 2020 року. Через кілька місяців перевівся на контракт.

У військовій частині, яка базується в його рідному Кривому Розі, він прослужив трохи більше півроку, як його відправили в населений пункт Благодатне Волноваського району Донецької області. Там солдат охороняв контрольно спостережний пункт батальйонної тактичної групи.

До армії хлопець навчався в Криворізькому Інгулецькому коледжі. Захистив диплом, після чого відправився служити. Вдома його залишилися чекати батьки.

Реклама

Що сталося насправді

31 липня батькові солдата повідомили, що він вчинив самогубство. Сталося це, коли солдат перебував у наряді. За офіційними даними, він здійснив постріл у голову.

"Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано в ув'язненні. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив з автомата АК-47. Випустив чергу з трьох патронів", - розповів батько загиблого солдата Владислав Козуля.

За словами батька, мотиву в скоєнні самогубства у хлопця не було.

Він займався спортом, не мав шкідливих звичок, дівчата у нього не було, що виключає будь-які любовні страждання. До того ж молодий чоловік хотів бути військовослужбовцем. З боку керівництва частини на солдата нарікань не було.

"Говорили, що він мрія будь-якого командира. Навіщо він тоді це зробив? Незрозуміло. Ми не віримо в те, що він міг піти на крайні заходи, він тільки збирався відправитися у відпустку - до ротації залишалося кілька днів. Нам все ще не повернули його мобільний телефон. Кажуть, що віддадуть, коли закінчиться слідство. При цьому слідчий, який займався цією справою, звільнився", - підкреслив Владислав.

читайте такожКривава бійня на Південмаші: спливла несподівана версія розстрілу нацгвардійців

Чоловік також додав, що трагедія трапилася безпосередньо після того, як вони поговорили по телефону і в розмові побічно торкнулися військової частини.

"28 липня ми з ним зідзвонювалися. Він говорив, що тут відбувається якась х***я. але ніякої конкретики не висловив. Я йому сказав, що якщо захоче розповісти, зможе це зробити вдома, а якщо не захоче - то і не потрібно. Після цього 29 і 30 числа на зв'язок він вже не виходив. Мої повідомлення в месенджері читав, але не відповідав на них. А 31 липня мені подзвонили і сказали, що він застрелився", - зазначив Владислав Козуля.

Товариші по службі уникають спілкування з батьком

"У нього там було два друга, з якими ми раніше спілкувалися. Вони до нас навіть приїжджали. Але коли сталася ця біда, на дзвінки і повідомлення вони відповідати перестали. На його похорон дали автобус з частини. Ті солдати і командир, які приїхали на прощання, були в "громадянці". Таке відчуття, ніби боялися надіти форму", - додав батько загиблого військовослужбовця.

читайте також"Особливе ставлення": що відбувається зі Стрільцем Рябчуком у СІЗО

Нагадаємо, вранці 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5-отримали поранення.

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

Читайте також: