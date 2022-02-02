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Випустив в голову кулі: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області

2 лютого 2022, 17:47

До армії хлопець навчався в Криворізькому Інгулецькому коледжі.

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Самогубство солдата / ТСН

У Дніпропетровській області сталася ще одна загибель солдата Національної гвардії України.

Як пише ТСН, трагічний епізод стався 31 липня 2021 року з жителем Кривого Рогу. Військовослужбовець частини 3011 вчинив самогубство незабаром після того, як сказав батькові про складнощі в армії.

20-річний Анатолій Козуля пішов на строкову службу наприкінці жовтня 2020 року. Через кілька місяців перевівся на контракт.

У військовій частині, яка базується в його рідному Кривому Розі, він прослужив трохи більше півроку, як його відправили в населений пункт Благодатне Волноваського району Донецької області. Там солдат охороняв контрольно спостережний пункт батальйонної тактичної групи.

До армії хлопець навчався в Криворізькому Інгулецькому коледжі. Захистив диплом, після чого відправився служити. Вдома його залишилися чекати батьки.

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Що сталося насправді

31 липня батькові солдата повідомили, що він вчинив самогубство. Сталося це, коли солдат перебував у наряді. За офіційними даними, він здійснив постріл у голову.

"Він отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення голови. Так написано в ув'язненні. Це навіть страшно читати. Постріл здійснив з автомата АК-47. Випустив чергу з трьох патронів", - розповів батько загиблого солдата Владислав Козуля.

За словами батька, мотиву в скоєнні самогубства у хлопця не було.

Він займався спортом, не мав шкідливих звичок, дівчата у нього не було, що виключає будь-які любовні страждання. До того ж молодий чоловік хотів бути військовослужбовцем. З боку керівництва частини на солдата нарікань не було.

"Говорили, що він мрія будь-якого командира. Навіщо він тоді це зробив? Незрозуміло. Ми не віримо в те, що він міг піти на крайні заходи, він тільки збирався відправитися у відпустку - до ротації залишалося кілька днів. Нам все ще не повернули його мобільний телефон. Кажуть, що віддадуть, коли закінчиться слідство. При цьому слідчий, який займався цією справою, звільнився", - підкреслив Владислав.

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Чоловік також додав, що трагедія трапилася безпосередньо після того, як вони поговорили по телефону і в розмові побічно торкнулися військової частини.

"28 липня ми з ним зідзвонювалися. Він говорив, що тут відбувається якась х***я. але ніякої конкретики не висловив. Я йому сказав, що якщо захоче розповісти, зможе це зробити вдома, а якщо не захоче - то і не потрібно. Після цього 29 і 30 числа на зв'язок він вже не виходив. Мої повідомлення в месенджері читав, але не відповідав на них. А 31 липня мені подзвонили і сказали, що він застрелився", - зазначив Владислав Козуля.

Товариші по службі уникають спілкування з батьком

"У нього там було два друга, з якими ми раніше спілкувалися. Вони до нас навіть приїжджали. Але коли сталася ця біда, на дзвінки і повідомлення вони відповідати перестали. На його похорон дали автобус з частини. Ті солдати і командир, які приїхали на прощання, були в "громадянці". Таке відчуття, ніби боялися надіти форму", - додав батько загиблого військовослужбовця.

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Нагадаємо, вранці 27 січня в Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5-отримали поранення.

Підозрюваний у розстрілі своїх товаришів по службі на заводі Південмаш у Дніпрі нацгвардієць Артемій Рябчук на суді визнав свою провину. Він розкаявся у скоєнні злочину і попросив відправити його в СІЗО.

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Нацгвардия самогубство
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