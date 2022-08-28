Вибито скло, пошкоджено будинки: перші подробиці ворожої атаки по Запоріжжю

У Запоріжжі пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки / facebook com MNSDNE

Після потужного нічного обстрілу Запоріжжя російським військами були пошкоджено 9 багатоповерхових і 40 приватних будинків, йдеться в повідомленні секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва в Facebook.

"У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило скло і зруйнувало віконні рами в квартирах і на сходових клітках. Також пошкодження отримали і 40 приватних будинків. На жаль, два з них зруйновані вщент", - написав він.

Місцевий чиновник зазначив, що комунальники вже встановили рівень пошкоджень і видали жителям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань.

29 серпня в будівлях розпочнуться відновлювальні роботи.

Зазначимо, в ніч на 27 серпня окупанти обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Пошкоджені приватні будинки, об'єкти інфраструктури, лінії електропередач. Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, обійшлося без жертв і постраждалих. Удари наносилися з РСЗВ і важкої артилерії.

Також російські військові в ніч на 27 серпня завдали ракетного удару по Харкову. Як повідомив мер Ігор Терехов, під ударом опинилася центральна частина міста в Основ'янському та Київському районах, пошкоджена школа та історична будівля – будинок купця Адама Піотровського, побудований в 1911 році в стилі українського бароко. Поки що не було інформації про жертви або постраждалих.

Як повідомляв Главред, 24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Внаслідок ракетного удару загинули 25 людей.

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