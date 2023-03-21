ЗСУ зайдуть на територію Росії: журналіст розкрив сценарій смути у РФ

Росіяни будуть чинити опір ЗСУ на своїй території лише "до пори до часу", вважає Ігор Яковенко.

Ігор Яковенко спрогнозував новий етап війни / 93 ОМБр Холодний Яр, скрін

Збройні сили України можуть проводити бойові дії в прикордонних областях Росії для реалізації певний завдань, заявив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

"Наприклад, з метою ураження певних військових об'єктів, які несуть загрозу для України", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас журналіст вважає, що росіяни будуть чинити опір ЗСУ на своїй території лише "до пори до часу".

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"Я думаю, може статися момент, коли у війні трапиться перелом, в результаті якого силовики перестануть підтримувати режим, і він просто впаде. Така ситуація вже була в кінці Першої світової війни, коли російські війська просто покинули позиції і дезертирували", — не виключив він.

Російський опозиціонер також вважає, що якщо силовики припинять підтримувати кремлівський режим, в Росії почнеться смута.

"У 1917 році вона почалася якраз після того, як російські війська перестали воювати, вийшли з окопів і просто втекли з поля бою. Почався Жовтневий переворот і події, які потім назвали громадянською війною. Тепер буде не громадянська, а мафіозна війна", — додав Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. РФ програє у розв'язаній проти України кривавій війні, наголосив він.

"Це не наша вина. Ми в цьому беремо опосередковану участь. Це вина росіян, коли вони обрали (президентом — ред.) людину з психікою фашиста. Кроки, які він (Путін — ред.) робив протягом 22 років, призвели до того, що вони зараз будуть самознищуватися. Кроки, які будуть робити надалі, будуть тільки погіршувати їх ситуацію", — упевнений секретар РНБО.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що Росія не готова до застосування тактичної ядерної зброї.

"Ядерна зброя в будь-якій країні світу - це засіб стримування. Це, в принципі, не зброя, а інструмент, повторюся, стратегічного стримування. Чи можуть вони теоретично використовувати ядерну зброю? Теоретично - можуть, це тільки прискорить розпад РФ і вони це прекрасно знають і розуміють. Вони не такі вже дурні всі, як би нам хотілося", — сказав керівник української розвідки.

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