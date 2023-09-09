ЗСУ заганяють ворога в пастку: експерт назвав найважливіші напрямки

Українські військові зможуть відрізати перерізати сухопутний коридор до Криму.

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ЗСУ заженуть окупантів у пастку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Defense.gov/Joshua Taeckens

Українські військові наступають на двох стратегічно важливих напрямках. Населені пункти, де просуваються ЗСУ, допоможуть перерізати наземний коридор до Криму для окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт Павло Нарожний.

Стратегічними напрямками експерт називає Роботине в Запорізькій області та Старомайорське в Донецькій області.

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"Величезна стратегічна ціль - це розрізати сушу. Коли ми цього доб'ємося, у ворога почнуться величезні логістичні проблеми, і у них тоді не буде ніяких варіантів як в Херсонській області — відступити в Крим, а потім тримати оборону в Криму. Але тримати оборону в Криму їм буде не важко, а дуже важко", — говорить експерт.

Це стане справжньою пасткою для ворога, вважає Нарожний. На них чекатимуть проблеми з логістикою. Після роботи українським військовим потрібно буде пробити три лінії оборони окупантів і обійти Токмак. Після цього буде звільнено Мелітополь.

"Мелітополь - логістичний хаб. І другий напрямок наступу - це Старомайорський, Волноваський район. Так само: до Маріуполя дійти, і це теж буде величезний удар по логістиці ворога. Війна – це в першу чергу про логістику, як довезти боєприпаси, їжу, воду та особовий склад", - пояснив Нарожний.

Контрнаступ ВСУ

Контрнаступ Збройних сил триває вже третій місяць. Протягом літа українським військам вдалося значно просунутися на сході та півдні України.

Нещодавно ЗСУ звільнили з важкими боями село Роботине Запорізької області, що дозволило захисникам прорвати першу лінію оборони окупантів.

Однак через щільно вибудувану оборонну мережу росіян, зокрема мінування територій, просування ЗСУ суттєво уповільнене. Крім того, бійці визнають, що загарбники намагаються з боями повертати під контроль втрачені позиції.

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