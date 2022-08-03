ЗСУ влаштували окупантам фаєр-шоу в окупованій Макіївці

Черговий успішний результат удару HIMARS потрапив на відео.
ЗСУ завдали удару по тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. За попередньою інформацією, ворожі позиції вразили за допомогою HIMARS.
У мережі з'явилося відео, як після успішної атаки ЗСУ палає місцева нафтобаза.
Нагадаємо, раніше на окупованих територіях Донбасу та Харківщини горіли склади з боєприпасами російських загарбників.Вибухи з подальшим Gorenje відбулися в Макіївці Донецької області та Великому Бурлуці Харківської області.
Також ми повідомляли, що українські захисники потужно влупили по російських окупантам у Скадовську на Херсонщині. Ще палали три ворожі склади на півдні України.
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Автор: Сергій Коломієць