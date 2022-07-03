Окупанти форсували Сіверський Донець і захопили селище на Лисичанському напрямку

ЗСУ відбили штурм окупантів РФ/Facebook / 80brigade

В Луганській області російські окупанти штурмом взяв Золотарівку, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як говориться у вечірньому зведенні, на харківському напрямку основні зусилля окупанти зосереджені на недопущенні просування українських військ у напрямку державного кордону.

"На Слов'янському напрямку... українські підрозділи відбили штурм у напрямку Пасіка-Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець, намагається розвинути успіх і оволодіти Білогорівкою. Продовжує вогневий вплив на підрозділи наших військ з метою сковування їх дій. Артилерійські обстріли зафіксовані поблизу Григорівки та Білогорівки", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Лисичанському напрямку ворог продовжив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка та Верхньокам'янка.

"Вів штурмові дії в напрямку Золотарівки і взяв під контроль населений пункт", - зазначили в Генштабі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Бахмутському напрямку російські окупанти обстрілюють з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута і Клинового.

Наступальні дії ворога у напрямку Ниркове-Берестове українські воїни успішно відбили.

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