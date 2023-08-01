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Росія готується до затяжної війни: правозахисник вказав на сигнали

Яна Ставська
1 серпня 2023, 01:07
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Кремль закручує гайки росіянам.
Мобілізація в РФ, російські військові
Мобілізація в Росії не завершена / Telegram, Радіо Свобода

Російська влада готується воювати з Україною ще довго, інакше Кремлю не знадобилися б поправки щодо посилення призову на військову службу.

Як розповів в інтерв'ю "Главред" російський правозахисник, член правління Міжнародного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко, наразі Кремль намагається вдосконалити призовні заходи - призов на строкову службу і призов щодо мобілізації.

Починаючи з весни 2023 року в Росії сильно змінили правила вручення повісток.

Хто такий Сергій Кривенко

Сергій Володимирович Кривенко-російський правозахисник.

Автор ряду статей і матеріалів по альтернативній цивільній службі.

З 2002 року член правління Міжнародного історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства "Меморіал" (заборонений в Росії з 2014 року, Організація оголошена "іноагентом").

З 2006 року-координатор, а потім керівник громадської правозахисної ініціативи "Громадянин і армія".

З 2011 року-член Московської гельсінської групи.

Одне з найсильніших обмежень - заборона виїзду з Росії, додав Кривенко. Раніше виїзд був можливий тільки наприкінці призову, тобто на завершальному етапі, але якщо призовна комісія ухвалює рішення про призов на строкову службу, тоді теоретично права призовника могли обмежитися, і він не міг виїхати з країни. Зараз ці обмеження перенесли на початок - тобто, з моменту розсилки повістки.

Також в Росії збільшено штрафи за неявку до військкомату, за ненадання даних для медичного огляду.

"Посилено штрафи для роботодавців, тобто організації, керівники організацій повинні направляти всі ці відомості до військкоматів - штраф ледь не до 500 тисяч рублів (близько 200 тисяч гривень, - Главред) підвищили. Тобто у десятки разів у порівнянні з тими, які були. І розширено призовний вік: його збільшено як для призову на строкову службу до 30 років, так і для призову щодо мобілізації для солдатів до 55 років (для офіцерів залишилося, як раніше)", - зазначив він.

Кривенко вважає, що це свідчить про намір російської влади продовжувати війну. Однак зараз РФ відчуває проблеми з набором живої сили, тому готуються жорсткі заходи.

Наприклад, навіть за відмову від участі у війні можна отримати 10 років, якщо це відбувається у зоні бойових дій, або 3 роки - за відмову на території РФ.

Однак Кривенко не виключив, що слова депутата Держдуми Картапова про "велику війну" можуть бути сигналом і до підготовки РФ до війни проти країн НАТО.

При цьому мобілізація в Росії юридично не завершена. У будь-який момент росіянам можуть почати розсилати повістки за новими жорсткими правилами.

Втім, уточнив правозахисник, є варіант відмови від служби в російській армії на підставі антивоєнних переконань і перехід на альтернативну службу.

Понад те, Кривенко сумнівається, що Кремль піде на оголошення другої хвилі мобілізації, бо перша, на його думку, була "дуже неоднозначно сприйнята суспільством". Російська влада зробила цього року ставку на вербування за контрактом. Водночас ризик проведення другої хвилі існує, і він досить високий, додав Кривенко.

Дивіться інтерв'ю Сергія Кривенка "Главреду" на відео:

У РФ посилюють призов в армію

У липні Держдума РФ ухвалила поправки, згідно з якими посилюється призов до окупаційної армії. Зокрема, депутати збільшили штрафи за порушення правил військового обліку. Крім того, громадян з повістками в е-реєстрі не випускатимуть за кордон.

Окремо регіональній владі доручили створювати збройні формування для боротьби з диверсантами.

У Держдумі визнали, що поправки прописано під "велику війну". "І зараз цією великою війною вже пахне. А ми продовжуємо шукати, кого захистити. Нікого буде потім захищати", - висловився тоді російський депутат Андрій Картаполов.

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