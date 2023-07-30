Медведєв вдався до чергових погроз та цинічно закликав світ молитися за солдатів РФ

Поплічник Путіна видав, що росіяни, які ведуть агресивну війну проти України, буцімто "захищають" громадян РФ та "запобігають світовому конфлікту".

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Медведєв цинічно закликав світ молитися за солдатів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв в черговий раз почав погрожувати застосуванням ядерної зброї по Україні через успішні наступальні дії Збройних сил України.

Так, у своєму Telegram-каналі поплічник глави кремлівського режиму Володимира Путіна видав, що російські загарбники, які ведуть агресивну війну проти України, буцімто "захищають" громадян РФ та "запобігають світовому конфлікту".

"Уявіть собі, що якщо (...) наступ за підтримки НАТО буде успішним, і вони відірвуть частину нашої території, ми будемо зобов’язані застосувати ядерну зброю, згідно з правилами указу президента Росії. Іншого варіанту просто немає", - написав російський чиновник-пропагандист.

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При цьому Медведєв цинічно закликав світ молитися за російських солдатів, які, мовляв, "не дають спалахнути світовій ядерній пожежі".

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Медведєв істерить через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли і нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Окрім того, Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС. Так, російський чиновник вибухнув погрозою Москви завдати удару по Південноо-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС і ядерних об'єктах у Східній Європі. За його словами, так держава-окупант має відповісти на, мовляв, "спробу ЗСУ вразити Смоленську АЕС ракетами Storm Shadow".

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