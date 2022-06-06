Російським окупантам наказали розстрілювати всіх мирних українців під час наступу - ЗМІ

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Вище керівництво російської армії віддало цілком офіційний наказ на знищення майже всього цивільного населення у містах, які штурмують загарбники в Луганській області і на Донбасі.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на джерела в українських спецслужбах, відповідні розпорядження офіцери надали своїм підлеглим наприкінці травня.

"Після нищівних ударів авіації, артилерії та заходу окупаційних військ до Сєвєродонецька особовому складу загарбників надали рознарядку невибірково знищувати мирних жителів під час міських боїв. Путінські окупанти цей наказ сприйняли з радістю", - йдеться в повідомленні.

Наказ знищувати всіх старше 18 років

Як пишуть ЗМІ, доводячи до особового складу побажання вищого командування, офіцери розповідали про те, що кожен цивільний житель може становити для росіян небезпеку.

Жінки старше 18 років, за словами російського командування, "можуть бути снайперами і нацистками". Тому вони підлягають розстрілу на місці.

Так само окупанти повинні знищувати при настанні всіх чоловіків у віці від 18 до 55 років.

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Дітей і пенсіонерів, як розповіли офіцери ЗС Росії своїм підлеглим, розстрілювати по можливості не потрібно. Але за вбивство цих категорій населення нікого не каратимуть.

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Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються оточити ЗСУ в Сєвєродонецьку, готують штурм Ізюму та Слов'янська. За підтримки вогню артилерії та мінометів проводять активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ вже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресора, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція вже спостерігається навіть в "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдатів.

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