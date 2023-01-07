ЗСУ одним махом знищили 150 військових РФ, у тому числі 10 офіцерів

Аазвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня "засікли" розташування окупантів у Пологах.

ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів / 28-а окрема гвардійська механізована бригада, соцмережі

Українські військові завдали удару по розташуванні окупантів у Пологах Запорізької області.

Аеророзвідники підрозділу ССО "Бандерлоги" 2 січня "засікли" розташування окупантів у Пологах. В одну з місцевих будівель в'їхало близько 150 військових РФ, у тому числі 10 офіцерів, повідомляє "РІА Мелітополь".

"А вже вночі 4 січня артилерія ЗСУ відправила на той світ рашистів. Місце прольотів зрадники поліцейські оточили. До місця зруйнованої будівлі мчали швидкі і труповозки", - пише місцевий ресурс.

Журналісти довели, що окупанти зазнають значних втрат у Пологах та сусідньому Токмаку Запорізької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони України вдарили по місцю розташування російських окупантів у Херсонській області. Точний удар було завдано в районі населеного пункту Дніпряни. У будівлі на момент удару перебували до 500 російських загарбників. В результаті окупанти вивозили звідти загиблих загарбників вантажівками, а багатьох поранених відвезли в найближчий госпіталь.

Крім того, бійці Збройних сил України знищили 529 окупантів РФ, які були відправлені на передову з села Валуй Бєлгородської області. Родичі окупантів, які перебувають у східній частині України, вже знають про катастрофічні втрати.

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