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ЗСУ та розвідка досягли сильних результатів у знищенні ворога - Зеленський

6 серпня 2022, 23:51

Президент подякував усім українським партнерам за постачання необхідної зброї.

Зеленський, українські військові
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ / офіс презиеднта, Макс Левін

ЗСУ за останній тиждень досягли значних результатів у знищенні логістики окупаційних військ, складів боєприпасів, командних пунктів і техніки, заявив у вечірньому зверненні глава держави Володимир Зеленський.

"За цей тиждень ЗСУ і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів противника, їхнім командним пунктам, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", - сказав він.

Президент подякував усім українським партнерам за постачання необхідної зброї.

Так, на цьому тижні був узгоджений черговий пакет підтримки від США, який містить, зокрема, боєприпаси для HIMARS. Зеленський зазначив, що всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії оборони України.

"Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної і сучасної зброї", - додав він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

В Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій ЗАЕС. В Офісі президента України вимагають, щоб захоплену атомну електростанцію окупанти передали під контроль спеціальної комісії.

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