ЗСУ доб'ють окупантів на території РФ: військовий експерт розкрив несподіваний сценарій

Один з варіантів передбачає вихід ЗСУ на територію Росії, не виключив Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував варіанти завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Варіанти розгрому російських окупаційних військ не виключають ймовірності заходу підрозділів Збройних сил України на територію РФ, заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Перший варіант, який передбачає переміщення ЗСУ на територію Росії, здійснити простіше. Справа в тому, що для оптимального прикриття військ при наступі на розрізання фронту виникає проблема утримання флангу. Завдання головної колони - насипати і просуватися, а фланги треба якось тримати", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Військовий експерт вважає, що для утримання флангу, ЗСУ буде необхідно просуватися вздовж річок.

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"Сіверський Донець протікає повз Луганськ, переходить на територію Росії і впадає в Дон. Дон, в свою чергу, впадає в Таганрозьку затоку Азовського моря. Для правильного виконання бойового завдання слід йти вздовж Сіверського Дінця до Дону і далі вздовж нього - так буде можливість прикритися річкою від російських військ, а далі вже з території Росії знищувати її війська. Це найоптимальніший варіант", - пояснив він.

Разом з тим співрозмовник уточнив, що в разі відсутності рішення про захід на територію Росії, тоді потрібно буде провести двоетапну операцію.

"На першому етапі потрібно з Луганська йти вздовж кордону на південь до Новоазовська. На другому - зайти з боку Волновахи, через Тельманове і вийти до Новоазовська на Сєдово. У такому випадку все відбудеться на території України, але діяти буде складно. Все буде залежати від прийняття рішення військовим командуванням. Якщо вирішать, що потрібно заходити в Росію – підемо, ні – тоді будемо йти вздовж державного кордону", — додав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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