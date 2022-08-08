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ЗСУ "демілітаризували" підполковника танкової дивізії РФ

8 серпня 2022, 07:28

Віталій Цикул був родом з міста Чебаркуль Челябінської області. Деталі загибелі підполковника не повідомляються.

Віталій Цикул став
Віталій Цикул став "двохсотим" в Україні / Фото twitter.com/Shtirlitz53/status

В Україні ліквідований офіцер російської армії - військовослужбовець 90-ї танкової дивізії, підполковник Віталій Цикул.

Про чергового "двохсотого" повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц") в Twitter. Також смерть загарбника підтвердили в РФ.

"Підполковник Віталій Цикул зробив "крок доброї волі" - офіційно денацифікувався і демілітаризувався. Слава нації, смерть ворогам!" - прокоментував українець.

Віталій Цикул був родом з міста Чебаркуль Челябінської області. Про його похорон російські пропагандистські ЗМІ зняли цілий сюжет. Деталі загибелі підполковника не повідомляються. Йшлося лише про те, що він "геройськи" загинув в ході так званої військової "спецоперації" РФ проти України.

Зазначимо, що російська 90-та танкова дивізія (в/ч 86274), де служив загарбник, дислокується в Свердловській та Челябінській областях РФ. Входить до складу Центрального військового округу. Командиром з 2021 року є гвардії полковник Раміль Ібатуллін.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні був ліквідований черговий солдат путінської армії Дмитро Тупіцин. Окупант був родом з Казахстану, але воював за країну-агресорку РФ. Смерть Тупіцина підтвердили і в російському місті Картали Челябінської області, де проживав загарбник.

Крім того, Збройними силами України був ліквідований гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Датою загибелі Кенса називають 10 липня, обставини ліквідації не озвучуються. Відомо, що окупанта не довезли до госпіталю.

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