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Все всіяне трупами: РФ кидає поранених на поле бою, щоб не платити компенсації

Ангеліна Підвисоцька
26 липня 2023, 22:21 оновлено 26 липня, 22:47
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Російські окупанти залишають на полі бою навіть поранених побратимів, не намагаючись їх врятувати.
Російські військові, вибух
Міноборони кидає тіла окупантів, щоб не платити компенсації / Facebook, УНІАН

Російське військове командування відправляє своїх окупантів "на забій" і навіть не збирає трупи з поля бою. Таким чином вони намагаються уникнути виплати компенсації їхнім родинам. Про це повідомляє Север.Реалии.

Це підтверджують навіть рідні окупантів. Так мати одного з "двохсотих" розповіла, що ЗСУ "денацифікували" її сина під Бахмутом. Однак вона дізналася про це лише через два з половиною місяці. Окупанти з якими воював загиблий Черкасов зізналися, що його тіло так і залишилося на полі бою, бо повертати його додому "не вигідно", адже тоді його рідним треба було б виплатити.

Інші окупанти розповіли, що Черкасову відірвало ноги після удару безпілотника. Йому нібито допомогли накласти джгути і залишили вмирати.

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"Я більше нічого не прошу: просто принесіть мені тіло. Але командир взводу також сказав, що йому шкода, що він співчуває, але він не буде посилати своїх хлопців за тілом... тому що бойові дії все ще тривало", - ниє жінка.

Вона також згадала, як російський командир в жаху розповідав про величезну кількість трупів окупантів.

"Ви знаєте, скільки тут трупів? Жахливо, що тут відбувається. Коли ми ходили на завдання, навколо валялося 20 трупів", - згадує жінка слова командира.

Втрати РФ

ЗСУ пішли в контрнаступ і у РФ "колосальні втрати". На Таврійському напрямку ліквідовано 68 росіян, 156 отримали поранення, четверо загарбників потрапили в полон, знищено 22 одиниці озброєння і техніки.

Під Бахмутом тривають запеклі бої, а втрати РФ схожі на "вагнерівські", каже Череватий. Представник східного угруповання військ ЗСУ підкреслив, що Україна діє "максимально обережно", щоб зберегти своїх людей.

Також стало відомо, що під час контрнаступу втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів. Українські військові знищують ворога попри те, що у росіян більше зброї та людей.

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