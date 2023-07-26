Масований удар РФ: з'явилися фото збитої ракети під Дніпром

Уламки ракети впали на будівлю.

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Росія атакувала Україну ракетами / Колаж Главред. Фото: Дніпропетровська ОВА

Силам ППО вдалося збити крилату ракету над Дніпропетровською областю під час масованої повітряної атаки Росії по Україні ввечері 26 липня.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак опублікував у своєму Telegram фото збитої ракети окупантів. Вказується, що уламки пошкодили будівлю. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Ввечері наші оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", - повідомив Лисак.

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Удар Росії по Україні 26 липня - головне

Ввечері, 26 липня, Росія здійснила пуск ракет, за попередньою інформацією, з 12-ти бортів бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи прогриміли у Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях. Місцеві чиновники писали про роботу ППО.

РФ намагалась обдурити ЗСУ. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети багато разів змінювали напрямок свого маршруту - і врешті були спрямовані у район Старокостянтинова Хмельницької області.

"У Львівській області (ракети) розвернулися назад - на 180 градусів - і були зрештою спрямовані у Хмельницьку область, у район Старокостянтинова", - сказав він.

Втім, це не перша атака росіян за сьогодні. Ще вдень окупанти випустили по Україні два "Калібри", які в результаті були знешкоджені Силами протиповітряної оборони над Вінницькою областю.

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