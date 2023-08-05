"Всі говорили - це неможливо": у Мережі зворушилися історією пораненого бійця ЗСУ та його собаки

Німецька вівчарка на прізвисько куля проходить лікування в госпіталі в Дніпрі разом зі своїм господарем - бійцем 110-ї бригади ЗСУ.

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Собака була з Андрієм у найгарячіших точках фронтів україно-російської війни. / Костянтин і Владислава Ліберови

Андрій, поранений боєць 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ проходить лікування в госпіталі разом з німецькою вівчаркою на прізвисько куля. Їх історію відобразили і розповіли фотографи Костянтин і Владислава Ліберови.

Собака була з Андрієм у найгарячіших точках фронтів україно-російської війни. Коли боєць був поранений, йому було дуже важливо, щоб куля була поруч і в госпіталі.

"Тоді всі говорили Андрію, що це неможливо: ніхто не госпіталізує його з твариною, ще й такою великою. Однак у Дніпрі знайшовся госпіталь, який прийняв воїна разом з собакою", – розповіли Ліберови.

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Медики кажуть, що саме завдяки Пулі Андрій швидко одужує. І його сусідам по палаті, теж бійцям ЗСУ, компанія вівчарки однозначно пішла на користь.

"Ця історія, на наш погляд, досить показова. Там, де лікарі могли просто відмовити і навіть не напружувати собі голови, вони просто по-людськи пішли назустріч і це дало результат", – підсумували Ліберови.

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Нагадаємо, у Волинській області 22-річний офіцер побив 41-річного військового, який раніше отримав серйозне поранення на фронті. Чоловіка знайшли наступного дня. В результаті побиття він тимчасово втратив можливість ходити. У військового велика гематома на голові і рана, а також синці по всьому тілу.

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