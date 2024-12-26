Ворог штурмує наші позиції навіть на самокатах і "Жигулях" - командувач Нацгвардії

Противник не просто так залучає військових із КНДР, у росіян є втрати і проблеми з особовим складом, сказав Олександр Півненко.

https://glavred.net/ukraine/vrag-shturmuet-nashi-pozicii-dazhe-na-samokatah-i-zhigulyah-komanduyushchiy-nacgvardiey-10625345.html Посилання скопійоване

Ситуація на фронті дуже важка / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

Основні тези Півненка:

Противник тисне і намагається просуватися на багатьох напрямках

Ворог має чисельну перевагу та авіацію

Сили оборони роблять усе необхідне для стримування противника на фронті, окупанти відчувають, якою ціною даються наступи. Про це заявив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо залучення ворогом техніки на фронті - ситуація, звичайно, різна, але це вже не ті цифри й обсяги, які були раніше. Бачили, що окупанти штурмують навіть і на самокатах, і на "Жигулях". І додам, що противник не просто так залучає військових із КНДР - у нього є втрати і певні проблеми з особовим складом", - сказав Півненко. відео дня

Говорячи про ситуацію на куп'янському напрямку в Харківській області, бригадний генерал зазначив, що там зараз непросто.

"Ми стоїмо, перебуваємо в обороні, витримуємо натиск. Так, противник тисне і намагається просуватися, але наші воїни ефективно знищують живу силу противника", - підкреслив він.

На торецькому, покровському та курахівському напрямках на Донеччині ситуація дуже важка, підкреслив Півненко.

"Сили оборони роблять усе необхідне для стримування ворога. Упевнений, що ворог відчуває, якою ціною даються йому ці наступи. І водночас не буває таких наступальних дій, які тривають постійно", - додав він.

Як зазначив командувач, на сьогодні всі сім бригад Нацгвардії виконують завдання на лінії фронту (від півночі Харківської до Херсонської області), але беруть участь у стримуванні супротивника на фронті понад 20 підрозділів Нацгвардії.

"Наразі основні та найскладніші напрямки роботи бригад - це куп'янський, лиманський, покровський, торецький напрямки. Тобто ті відрізки фронту, де дуже гаряче", - зазначив Півненко.

Зокрема, він нагадав, що бригади Нацгвардії суттєво залучалися для стабілізації фронту на півночі Харківської області, у Серебрянському лісництві. У Селидовому, наприклад, бійці 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" виконували завдання і завдали противнику значних втрат у період масованих штурмів.

"Загалом наші бригади мають уже достатній досвід, як і командири, які мають авторитет не тільки в НГУ, а й у ЗСУ", - наголосив Півненко.

Оцінюючи боєздатність бригад з урахуванням усіх викликів, командувач сказав: "Тримаємося, а іноді й контратакуємо". Він зазначив, що одна бригада може утримувати більшу лінію бойового зіткнення, ніж це передбачено, або мати неповну укомплектованість.

"Але це реалії війни, де лінія фронту понад 1000 км і ворог має чисельну перевагу та авіацію. Ми знищуємо понад 10-20 одиниць техніки щодня. Відбиваючи ж масовані штурми у взаємодії із суміжними підрозділами ця цифра може зростати кратно", - підкреслив бригадний генерал.

Водночас Півненко зазначив, що для українців зараз найголовніше - мобілізуватися всередині країни і "кожен повинен робити те, що може заради перемоги".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий журналіст Богдан Мірошников повідомляв, що російська армія окупувала майже половину селища Дворічна на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Представник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Херсонському напрямку щодня фіксують від п'яти до семи спроб штурму. Водночас російські війська продовжують обстрілювати Херсон і населені пункти вздовж Дніпра.

Крім того, представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що війська країни-агресора Росії намагаються прорватися до Покровська, що на Донеччині, з метою оточення угруповання ЗСУ там.

Читайте також:

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред