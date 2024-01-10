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Ворог лізе на всіх напрямках: Залужний розповів про важкі бої на фронті

Ангеліна Підвисоцька
10 січня 2024, 21:50
Ситуація на лінії фронту дуже активна. Українські військові стримують ворога.
Валерій Залужний, ВСУ
Залужний розповів про важкі бої на фронті / Колаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Російські окупанти наступають на всіх напрямках. Зараз ситуація на лінії фронту дуже активна. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Водночас українські військові не відступають і знищують ворога.

"Протягом декількох днів працювали в смузі відповідальності ОВСУ "Хортиця". Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати в усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки і завдають значної шкоди противнику в живій силі і техніці", — сказав Залужний.

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Українські захисники також тримають оборону і на Куп'янському напрямку.

"Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, можливостей, а також прийняли рішення щодо забезпечення першочергових потреб підрозділів. Наші хлопці стійко тримають оборону в надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, всім, хто в бою за Україну", — сказав Залужний.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екс-командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий повідомив, що головне досягнення України у війні з Росією - це співвідношення втрат. При тому, що Україна навіть була в наступі, а Росія в обороні, втрати окупантів приблизно вдвічі-втричі більші.

Також, спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти в наступ. Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насильство, зазначив речник ЗСУ.

Крім іншого, заяви кремлівських чиновників про створення "буферної зони" для захисту Бєлгорода від українських обстрілів не відповідають реальності. Повідомлення про наступ росіян у Харківській області є пропагандою ворога. Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

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війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
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