Війська РФ намагаються прорватися: майор назвав ділянку фронту, де ЗСУ їх б'ють

Ворог зазнає великих втрат, але вдень і вночі веде наступальні дії в районі Авдіївки, сказав заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

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Війська РФ зазнають великих втрат у боях за Орлівку - Жорін / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі захопленої Авдіївки Донецької області, але безуспішно. Про це заявив заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади, майор Максим Жорін

У своєму Telegram-каналі він написав про те, що війська РФ цілодобово штурмують населений пункт Орлівка і зазнають там великих втрат.

"Найбільше зараз вони стираються об населений пункт Орлівка", - сказав Жорін.

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Також військовий додав, що росіяни не полишають спроб просунутися далі на Авдіївському напрямку.

"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але намагаються наступати постійно, і намагаються просунутися хоч трохи там, де це можливо", - наголосив Максим Жорін.

Ситуація в районі Авдіївки

ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою, сказав 4 березня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Російські окупанти частково контролюють населені пункти Бердичі та Тоненьке.

У ISW розповіли про нову тактику російських військ - аналітики акцентували увагу на тому, що ворог застосовує літаки Су-34 і Су-35 для ударів бомбами по українських позиціях. Вони задіяли таку тактику для захоплення Авдіївки і можуть так само діяти і на інших напрямках.

Окупанти застрягли під Авдіївкою і концентрують свої "зусилля" в районі Новомихайлівки, говорив Дмитро Лиховій. Противник фактично стоїть на місці в районах Бердичів, Орлівки та Тоненького.

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