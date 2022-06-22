Війна в Україні буде довгою: генерал бундесверу у відставці назвав головну умову припинення вогню

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз німецького генерала / Фото УНІАН

Війна між Росією та Україною буде довгою. Припинення вогню настане тільки тоді, коли обидві сторони будуть переконані в тому, що вони домоглися того, чого хотіли.

Таку думку озвучив генерал бундесверу у відставці Удо Ойліг в інтерв'ю DW.

"Це буде довга війна. І я не бачу жодних шансів на те, щоби на даний момент можна було б досягти припинення вогню", - сказав він.

На думку Ойліга, війна закінчиться лише тоді, коли сторони досягнуть бажаної мети.

"Для української сторони це збереження і захист територіальної цілісності країни в максимально можливій мірі, для Росії - усвідомлення того факту, що завоювання та нові дії російської армії ведуть не до успіху, а до досить значних людських і матеріальних втрат", - пояснив військовий.

На думку Ойліга, якщо баланс результатів з обох сторін призведе до того, що російська армія перестане бачити навіть віддалено досяжними свої цілі, тоді настане момент, коли можна буде думати про припинення вогню.

"Українська армія, за моєю оцінкою, не піде на припинення вогню, якщо для цього треба буде пожертвувати великою частиною території країни", - додав військовий.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця літа 2022 року. Таку думку озвучив політичний і економічний аналітик Тарас Загородній.

Глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім заявив, що війна в Україні може закінчитися як у вересні, так і затягнуться на роки.

Військовослужбовець ЗСУ і блогер Юрій Касьянов зазначив, що поки важко прогнозувати, коли війна може закінчитися.

"Сказати зараз, коли завершиться війна в Україні, я не готовий, оскільки це залежатиме від багатьох факторів: від наших грамотних дій на війні, стійкості наших солдатів, талановитості наших полководців, мобілізації всього суспільства, західної допомоги і, звичайно, від противника – Росії", - сказав експерт.

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