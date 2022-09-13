Військовий експерт пояснив, чому окупантам загрожує обвал оборони через удари ЗСУ / скріншот Telegram-канал Залужного, УНІАН

Над російськими окупантами після масштабного контрнаступу української армії в Харківській області тепер нависла загроза каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Про це заявив експерт Defense Express Іван Киричевські в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, окупаційні війська залишилися без каналу логістики в Донецькій області. Киричевські пояснив, що залізниця через Куп'янськ (на Харківщині) була єдиним маршрутом логістики для російських військ, які зосереджені на цій території.

"У росіян є перспектива каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту. Росіянам потрібен був Куп'янськ, щоб підвозити боєприпаси та інші ресурси для військ, які були зосереджені на знову захоплених територіях Луганщини та Донеччини", – зазначив він.

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Тепер, після втрати Куп'янська, Іван Киричевські вважає, що росіяни намагатимуться чинити тиск, кидаючи "гарматне м'ясо" і дострілювати залишки боєкомплекту.

"Зараз росіяни знаходяться в тому стані, що ЗСУ вдасться утримати оборону в Донецькій області, на тих рубежах, які є зараз", — підсумував експерт.

отримає від західних союзників ракети Harpoon, російські окупанти можуть втратити чергові кораблі, як це було з флагманом Чорноморського флоту крейсером "Москва".

"Історія з Москвою може повторитися. Тепер вони будуть змушені триматися ще далі або маневрувати. Спроби взяти зміїний або кудись постріляти можуть гірко закінчуватися. Це серйозна історія", - зазначив Арестович.

До того керівник Пентагону Ллойд Остін заявляв - західні союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Остін підкреслив, що союзникам України не можна втрачати час, і нагадав, що наступні тижні повномасштабної війни будуть ключовими для нашої країни. Також він сказав, що країни подвоюють спільні зусилля щодо посилення ЗС України.

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