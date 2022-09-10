"Воювати залишилося недовго": Резніков заявив, що ще кілька перемог - і росіяни тікатимуть

Резніков вважає, що армія РФ скоро рятуватиметься втечею / Фото informnapalm.org, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не береться прогнозувати, коли закінчиться війна в Україні, але переконаний, що після ще кількох навіть невеликих перемог Збройних сил на фронті росіяни почнуть тікати.

Відповідаючи на запитання журналіста РБК-Україна про те, чи доведеться українцям воювати довго, Резніков сказав: "У мене якраз інше чуття (що воювати доведеться недовго, – ред.)".

"Я переконаний, що ще кілька успіхів на фронті в якості певних, нехай незначних, але перемог, і війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І виникне питання: а куди їм діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, здригнеться одна лінія оборони, і вона посиплеться", - вважає міністр оборони.

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За словами Рєзнікова, Росії нічим годувати солдатів, заправляти танки, тому що ВСУ відрізають їхні ланцюжки поставок. І зараз із застосуванням високоточної артилерії й техніки є великий шанс, що "ця лавина (втечі окупантів – ред.) полетить швидше".

Контрнаступ ЗСУ та звільнення Харківської області

8 вересня Збройні Сили України підняли українські прапори в низці населених пунктів Харківської області, які раніше були окуповані росіянами. Зокрема, ЗСУ підняли прапор України в Балаклії, Волоховому Яру, Іванівці, Борщівці та Шевченківському.

9 вересня Головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що всього за кілька днів ЗСУ звільнили від ворога вже понад 1000 квадратних кілометрів. Українські захисники продовжують успішний контрнаступ за багатьма напрямками.

Захисники України звільнили від російських окупантів Куп'янськ Харківської області. Збройні Сили України взяли місто під свій контроль і 10 вересня опублікували фото з українським прапором.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що звільнення Куп'янська від окупантів повністю переріже логістику Ізюмського угруповання російських військ, оскільки там проходить залізниця та є перехрестя автомобільних шляхів.

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