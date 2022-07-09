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Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ

9 липня 2022, 04:02

Як каже експерт Петро Черник, російські окупанти зараз перегруповуються для подальшого наступу, але це навряд чи стане сюрпризом для ЗСУ.

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Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ/ Колаж фото УНІАН

Наприкінці серпня нинішнього року має настати переломний момент у війні з Росією ‒ і саме тоді ЗСУ повинні перейти в контрнаступ. Про це заявив у коментарі "24 каналу"відомий військовий експерт Петро Черник.

"Зараз ми можемо спостерігати стан певної" стратегічної рівноваги " - окупанти не мають сил і засобів на нові захоплення, а ми ще не зібрали всю вогневу міць, щоб вибивати їх з нашої землі. Я не прихильник швидкої концепції перемоги, навпаки я вважаю, що ця війна буде затяжною. А по якій точці йтимуть найважчі бої, насправді вже не так важливо", - сказав він.

Також Черник додав, що окупанти зараз перегрупуються для подальшого наступу, адже у них не сформовано достатньо сил, щоб просуватися на десять – п'ятнадцять кілометрів.

"Противнику важливо просуватися вглиб української території, і він буде робити для цього все можливе. Чи прийде час, щоб вибити російських окупантів-прийде. Але це відбудеться за умов, коли установок HIMARS буде не десяток, а хоча б сотня", — говорить він.

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Нагадаємо, раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

До того військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде говорив - для того, щоб стався перелом у війні, і російська армія почала провалювати свою оборону через нездатність поповнювати свої втрати, цифра вбитих російських солдатів повинна зрости до 1000 на добу.

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Автор: Єгор Бунін
ЗСУ новини України війна Росії та України
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