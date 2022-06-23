Військовий експерт пояснив, хто вкидає в західні ЗМІ "зраду" про війну на Донбасі

Російські лобісти вкидають у західні ЗМІ "зраду" про війну на Донбасі / ua.depositphotos.com

На поточний момент в деяких західних ЗМІ, часом цілком авторитетних і відомий, досить часто обговорюються достатньою мірою песимістичні сценарії російсько ‒ української війни на донбаській ділянці. І жоден з них не передбачає укладення Києвом на своїх умовах мирної угоди з Москвою. Але, як висловився відомий військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ", такі матеріали - чистої води кремлівський лобізм.

"Треба згадати про свіжу статтю, яка була опублікована не де-небудь, а на сайті CNN. Перераховується топ-3 сценаріїв. Всі переповнені песимізмом. Але я б не радив такому приділяти багато уваги. Якщо подивитися, що за сценарії там викладені ‒ то оптимістичного сценарію для України там немає. І, що найголовніше, вся трійка сценарію прямо суперечать нинішній політиці Адміністрації Байдена. Відповідно, я роблю висновок - стаття повністю замовна. А замовляли її люди, які просувають інтереси Кремля в США. Тому там тільки гірші сценарії і перераховані. Все - найчистішої води лобізм", - вважає фахівець.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари дуже вірогідні.

Пізніше Жданов казав, що повномасштабною військовою агресією Російської армії проти України управляє не який-небудь генерал, а особисто російський диктатор Володимир Путін. І він точно буде гнати окупантів в бій, не рахуючись з втратами - до останнього бійця.

"У Росії війною керують не генерали, а політики. Точніше головний з них - Путін. Тому-то армійські все атакують і атакують ‒ поки солдати не закінчаться. Ось, вони вже зараз перекидають війська [на Донбас ‒ Главред] для того, щоб виконати наказ Путіна", – вважає фахівець.

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