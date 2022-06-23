УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт пояснив, хто вкидає в західні ЗМІ "зраду" про війну на Донбасі

23 червня 2022, 03:20

У західних ЗМІ зараз обговорюються кілька сценаріїв подальшого розвитку подій на фронті на Донбасі. І, завдяки російським лобістам - песимістичні.

ВСУ, прапор
Російські лобісти вкидають у західні ЗМІ "зраду" про війну на Донбасі / ua.depositphotos.com

На поточний момент в деяких західних ЗМІ, часом цілком авторитетних і відомий, досить часто обговорюються достатньою мірою песимістичні сценарії російсько ‒ української війни на донбаській ділянці. І жоден з них не передбачає укладення Києвом на своїх умовах мирної угоди з Москвою. Але, як висловився відомий військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ", такі матеріали - чистої води кремлівський лобізм.

"Треба згадати про свіжу статтю, яка була опублікована не де-небудь, а на сайті CNN. Перераховується топ-3 сценаріїв. Всі переповнені песимізмом. Але я б не радив такому приділяти багато уваги. Якщо подивитися, що за сценарії там викладені ‒ то оптимістичного сценарію для України там немає. І, що найголовніше, вся трійка сценарію прямо суперечать нинішній політиці Адміністрації Байдена. Відповідно, я роблю висновок - стаття повністю замовна. А замовляли її люди, які просувають інтереси Кремля в США. Тому там тільки гірші сценарії і перераховані. Все - найчистішої води лобізм", - вважає фахівець.

читайте такожЗагроза нападу Білорусі залишається, Лукашенко зібрався мобілізувати 35 тисяч осіб – Жданов

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари дуже вірогідні.

Пізніше Жданов казав, що повномасштабною військовою агресією Російської армії проти України управляє не який-небудь генерал, а особисто російський диктатор Володимир Путін. І він точно буде гнати окупантів в бій, не рахуючись з втратами - до останнього бійця.

"У Росії війною керують не генерали, а політики. Точніше головний з них - Путін. Тому-то армійські все атакують і атакують ‒ поки солдати не закінчаться. Ось, вони вже зараз перекидають війська [на Донбас ‒ Главред] для того, щоб виконати наказ Путіна", – вважає фахівець.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
CNN Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:20

Військовий експерт пояснив, хто вкидає в західні ЗМІ "зраду" про війну на Донбасі

03:10

Найсмачніша і дуже корисна вечеря за 20 хвилин: ідеальний рецептВідео

02:58

Наїв щоки і розплився: у мережі з'явилися нові фото оскандаленого коміка Нурлана СабуроваВідео

02:20

Україну розжарить до +35º: синоптик назвав терміни аномальної спекиВідео

02:09

27-річна Міс Бразилія раптово померла від елементарної операції

Реклама
02:02

До чого сниться війна: тлумачення відомих сонників

01:31

Німецький генерал назвав найслабші місця армії РФ

00:51

Анастасія Приходько представила нову композицію "Степом"

00:51

Прикмети на 23 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:50

52-річна Дженніфер Лопес показала обличчя без макіяжу і фільтрів

00:37

Тарас Тополя розповів про смерть товариша

00:08

Бред Пітт з'явився в образі Офелії на обкладинці популярного глянцю

22 червня, середа
23:54

Росіяни масово спалюють тіла своїх військових після потужного удару ЗСУ - розвідкаВідео

23:41

Маша Єфросиніна розповіла про конфлікт зі свекрухою, який триває 20 років

23:32

Василиса Фролова опублікувала перший пост з початку війни

23:25

Гороскоп на завтра 23 червня 2022 для всіх: один зі знаків зодіаку стане щасливчиком дняВідео

23:23

"Виграли Курську дугу": Арестович заявив про стратегічний перелом у війніВідео

23:11

РФ видихається: у Британії спрогнозували терміни потужного контрудару ЗСУВідео

22:51

"Лежить у калюжі сечі": Арестович спрогнозував "страшний" кінець ПутінаВідео

22:50

"Обійми мене" на івриті: Макаревич та інші артисти виконали пісню ВакарчукаВідео

Реклама
22:40

Увірвуться потужні грози та завалить градом: синоптик попередив про аномальну погоду в УкраїніВідео

22:30

ЗСУ за сім кілометрів: експерт розкрив тактику ЗСУ на підступах до ХерсонаВідео

22:14

На Сумщині автомобіль із патрульними підірвався на міні

21:49

Відповідь за Миколаїв: по окупантах РФ у Скадовську завдано ракетного ударуВідео

21:38

Прикмети на 24 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:36

У Дніпрі п'яний чоловік жбурнув гранату в людей з вікна квартири, постраждав підліток

21:25

Під прицілом ППО, РСЗВ і катери: в ГУР анонсували нові удари по окупантах на ЗміїномуВідео

20:58

Авто нардепа-зрадника Ковальова підірвали на Херсонщині: це підтвердила українська розвідка

20:56

Чи є загроза вторгнення армії Білорусі в Україну: відповідь Міноборони

20:53

"Покришили" взвод окупантів: 20-річний боєць НГУ розповів про бої за СєвєродонецькВідео

20:31

Це Для тебе, Путін: представники Фінляндії на Євробаченні показали середній палець президенту Росії

20:20

"Тепер можна, Вова нічого не скаже": Позитив втрутився в любовний багатокутник Нади Дорофєєвої

20:01

Шольц закликав боротися проти проти "імперіалізму Путіна" та не погоджуватися на його мирВідео

19:59

Окупанти РФ накрили житлові будинки Харківщини потужним вогнем: багато загиблих

19:57

20-річний захисник Сіверодонецька "Айкос": "Я власноруч вбив більше десятка орків"Відеоблоги

19:52

Тільки мужності і героїзму недостатньоПогляд

19:37

Білоруські військові риють окопи біля кордону з Україною - ЗМІВідео

19:28

Ворожий штурм захлинувся: на Донбасі ЗСУ відбили атаку окупантівВідео

19:22

"Це не боляче": молодий блогер робить епіляцію, поки в Україні гинуть солдати і мирні жителі

19:05

Як швидко відмити плитку у ванній від нальоту: цей засіб знайдеться у кожній аптеці

Реклама
19:04

Зло повернулося, ми боремося за нову перемогу - ЗеленськийВідео

19:00

Бензин та дизель на вагу золота: скільки триватиме дефіцит і що буде з цінами

18:59

Спецпризначенці РФ, що звільнилися, їдуть з сім'ями в Україну воювати на боці ЗСУВідео

18:57

Максима Галкіна "убезпечили": коміка прибрали з чорного списку Мінкульту України

18:37

Знайшли в калюжі крові: у РФ поранили офіцера ФСБ, що тягав "ядерну валізу" ПутінаВідео

18:35

"Остапа понесло": Кондратюк назвав три головні проблеми Арестовича

18:05

У Росії стався вибух на складі боєприпасів: є загиблі

17:56

Скільки коштує правильний здоровий добовий раціон влітку-2022 в Україні - розповідає дієтологВідео

17:50

"Західного округу немає": ЗСУ покришили "еліту" ЗС РФ, яку готували до війни з НАТОВідео

17:28

"Бальзамує себе живцем": у Росії розповіли про погіршення здоров'я ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти