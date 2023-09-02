Військові цілі в Росії за 1 500 км вже не проблема для України - Данілов

Громадянство зброї, яку застосовують по території країни-агресора і окупанта РФ, українське, заявив секретар РНБО.

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Україна атакує лише військові об'єкти РФ - Данілов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Зброя, яка застосовується для ударів по території країни-агресора РФ, має українське походження. Причому цілі навіть за 1500 км вже не є проблемою. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.

За його словами, Україна вже тривалий час працює над власною ракетною програмою і безпілотниками.

"Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, − це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет. І використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залученням великої кількості приватних компаній", - сказав секретар РНБО.

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Данілов додав, що українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.

Секретар РНБО підкреслив, що Україна атакує лише військові об'єкти РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об'єктів − це справа рук російських партизанів. Україна їх не контролює.

"Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва − компоненти, які вбивають наших дітей. Ми повинні покласти цьому край", - сказав Данілов.

Ракетна програма України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вразила ціль на дальності понад 700 км своєю далекобійною зброєю. Імовірно йшлося про удар по аеродрому в Пскові на території РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна вдарила по окупантах Росії в Криму своєю новою ракетою. В результаті був вражений зенітний ракетний комплекс загарбників С-400.

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - зазначив Данілов.

Видання The War Zone писало, що Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви. Зазначається, що дальність ракети становить 400 кілометрів. Ракета може запускатися з тієї ж установки, що і протикорабельний варіант.

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