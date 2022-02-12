Коронавірус в Україні 12 лютого: за добу виявили понад 38 тисяч нових хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях, повідомили у МОЗ.
Станом на ранок суботи, 12 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 212 жителів країни (добою раніше було 41 229). Зокрема захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.
За минулі 24 години були госпіталізовані 3 753 людини; летальних випадків - 265; одужали 19 943 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 4229;
- Вінницька область - 720;
- Волинська область - 1060;
- Дніпропетровська область - 2596;
- Донецька область - 1808;
- Житомирська область – 1489;
- Закарпатська область - 795;
- Запорізька область - 1276;
- Івано – Франківська область - 791;
- Київська область - 1326;
- Кіровоградська область - 487;
- Луганська область - 783;
- Львівська область - 2351;
- Миколаївська область - 1013;
- Одеська область - 3670;
- Полтавська область - 1407;
- Рівненська область - 1145;
- Сумська область – 1671;
- Тернопільська область - 813;
- Харківська область-1736;
- Херсонська область – 1604;
- Хмельницька область – 1813;
- Черкаська область - 1246;
- Чернівецька область - 789;
- Чернігівська область - 1594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 501 182 людини;
- одужали - 3 770 769 пацієнтів;
- летальних випадків - 102 668;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 993 661.
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Автор: Анна Багрій