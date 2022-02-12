Коронавірус в Україні 12 лютого: за добу виявили понад 38 тисяч нових хворих

З коронавірусом госпіталізовано ще 3,7 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 12 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 212 жителів країни (добою раніше було 41 229). Зокрема захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 753 людини; летальних випадків - 265; одужали 19 943 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 4229;

Вінницька область - 720;

Волинська область - 1060;

Дніпропетровська область - 2596;

Донецька область - 1808;

Житомирська область – 1489;

Закарпатська область - 795;

Запорізька область - 1276;

Івано – Франківська область - 791;

Київська область - 1326;

Кіровоградська область - 487;

Луганська область - 783;

Львівська область - 2351;

Миколаївська область - 1013;

Одеська область - 3670;

Полтавська область - 1407;

Рівненська область - 1145;

Сумська область – 1671;

Тернопільська область - 813;

Харківська область-1736;

Херсонська область – 1604;

Хмельницька область – 1813;

Черкаська область - 1246;

Чернівецька область - 789;

Чернігівська область - 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 501 182 людини;

одужали - 3 770 769 пацієнтів;

летальних випадків - 102 668;

проведено ПЛР-тестувань - 18 993 661.

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