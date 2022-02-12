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Коронавірус в Україні 12 лютого: за добу виявили понад 38 тисяч нових хворих

12 лютого 2022, 08:26
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях, повідомили у МОЗ.

коронавірус
З коронавірусом госпіталізовано ще 3,7 тис. осіб / Фото Reuters

Станом на ранок суботи, 12 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 212 жителів країни (добою раніше було 41 229). Зокрема захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

За минулі 24 години були госпіталізовані 3 753 людини; летальних випадків - 265; одужали 19 943 людини. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 4229;
  • Вінницька область - 720;
  • Волинська область - 1060;
  • Дніпропетровська область - 2596;
  • Донецька область - 1808;
  • Житомирська область – 1489;
  • Закарпатська область - 795;
  • Запорізька область - 1276;
  • Івано – Франківська область - 791;
  • Київська область - 1326;
  • Кіровоградська область - 487;
  • Луганська область - 783;
  • Львівська область - 2351;
  • Миколаївська область - 1013;
  • Одеська область - 3670;
  • Полтавська область - 1407;
  • Рівненська область - 1145;
  • Сумська область – 1671;
  • Тернопільська область - 813;
  • Харківська область-1736;
  • Херсонська область – 1604;
  • Хмельницька область – 1813;
  • Черкаська область - 1246;
  • Чернівецька область - 789;
  • Чернігівська область - 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 501 182 людини;
  • одужали - 3 770 769 пацієнтів;
  • летальних випадків - 102 668;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 993 661.

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