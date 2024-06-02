В Україні відключатимуть протягом усієї доби: в Укренерго зробили заяву

В Україні 3 червня відключатимуть світло протягом доби. Вимикатимуть електроенергію побутовим споживачам і промисловості в разі перевищення споживання електрики.
Як повідомили в компанії Укренерго, протягом дня з 00:00 застосовуватимуться відключення електрики.
Критичну інфраструктуру відключати від електропостачання не планують.
Відключення світла в Україні - головні новини за темою:
Світло в Україні відключатимуть, ймовірно, до серпня-вересня, заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. Обмеження могли запустити пізніше, але завадила прохолодна погода.
30 травня в Укренерго анонсували погіршення ситуації з електропостачанням. Зокрема, незабаром мають відправити на ремонт деякі енергоблоки на атомних станціях. Це призведе до нових відключень світла.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла, повідомили 2 червня в Укренерго. Війська агресора Росії в ніч на 1 червня атакували об'єкт системи передачі електроенергії, внаслідок чого компанія змушена вживати заходів.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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