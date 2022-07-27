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У полі на Дніпропетровщині знайшли тіло 6-річної дитини: хлопчика шукали два тижні

27 липня 2022, 11:44

Що стало причиною смерті дитини, невідомо. Дитина не змогла вибратися з ріпаку, бо фактично не розмовляла, а значить, покликати на допомогу не могла.

Василь Подкуйко
Василь Підкуйко зник два тижні тому / Фото dp.npu.gov.ua

У Дніпропетровській області комбайнер, який виконував польові роботи в полі ріпаку, натрапив на тіло дитини. Виявилося, що це зниклий два тижні тому в Царичанському районі Василь Підкуйко. На хлопчикові не було одягу.

8 липня в Нацполіції повідомили, що 7 липня 6-річний хлопчик пішов з дому і не повернувся. Повідомлялося, що хлопчик вийшов з дому без одягу. Особливі прикмети: дитина не розмовляє.

Видання Obozrevatel зазначає, що батьки одразу не помітили, що дитина відсутня, тому кинулися шукати сина лише ввечері. За словами місцевих жителів, сім'я хлопчика - не зовсім благополучна, а батьки часто зловживають алкоголем.

Пошуки зниклого Василя Підкуйка тривали впродовж двох тижнів. У них брали участь правоохоронці, рятувальники, кінологи, активісти, місцеві жителі.

Правоохоронці вели пошук зниклого хлопчика за допомогою тепловізора і квадракоптера, але все було безрезультатно – дитину знайти не змогли.

Тіло хлопчика випадково виявили на ріпаковому полі 20 липня під час косіння. Він був без одягу, а поруч лежала футболка, в якій він пішов з дому. На місце одразу прибули правоохоронці.

"Наскільки я знаю, того дня батьки пиячили, потім билися, батько бив матір. Викликали поліцію. Коли правоохоронці приїхали, дитина була вдома. Одна з бодікамер поліцейського зафіксувала хлопчика. Він був у довгій сірій футболці. Потім він зник", - розповідає керівник ГО "Ангел" Микола Полянський.

За його словами, у дитини були проблеми з розвитком. У хлопчика був розлад аутистичного спектру, він погано розмовляв. Вася не любив одяг, тому часто просто скидав його із себе і ходив просто в довгій футболці.

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Що стало причиною смерті дитини, поки невідомо. Припускають, що дитина не змогла вибратися з ріпаку, бо фактично не розмовляла, а значить, покликати на допомогу не могла.

"Розтин провели, але жодних висновків нам поки не дали. Ще буде проходити експертиза, лише пізніше стануть відомі причини смерті. Зовні ознак насильницької смерті немає, але висновки все одно повинні зробити експерти", – сказала речник поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Як повідомляв Главред, 6 квітня знайшли мертвим 4-річного хлопчика Сашу, якого шукали три тижні. Хлопчик разом з бабусею намагався евакуюватися на човні з села у Вишгородському районі Київської області. Але човен розстріляли російські окупанти.

Раніше в лютому в Дніпропетровській області знайшли зниклого 6-річного Ярослава Галата мертвим. Хлопчик зник дорогою до бабусі.

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