Що робити, щоб зниклої на війні людини: інструкція від українських розвідників

При Мінінтеграції працює Офіс уповноваженого з осіб, які зникли безвісти, кажуть представники Головного управління розвідки Міноборони України
В українському військовому відомстві зробили інструкцію для тих українців, які хочуть розшукати тих своїх рідних і близьких, які зникли під час війни між Україною і Росією. Про це говорять співробітники Головного управління розвідки Міноборони.
"При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює офіс Уповноваженого з осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - йдеться в тексті.
Алгоритм дій для того, щоб повідомити про зникнення людині:
- зателефонуйте на "гарячу лінію" колл-центру (0 800 339 247) з понеділка по п'ятницю з 09:00 - 18: 00;
- у суботу та неділю колл-центр працює у віддаленому режимі;
- інформація приймається у вигляді повідомлень на номер: 095 896 0421 в месенджерах Viber або Telegram.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що потрапили у полон бойовики "ЛДНР" відмовляються від обміну і хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.
Про це йдеться в матеріалі блогера Володимира Золкіна на YouTube. Щонайменше, четверо "мобілізованих" з ОРДЛО, які потрапили в полон до Збройних сил України на Харківщині, відмовляються від обміну і хочуть залишитися на підконтрольній Україні території.
До того повідомлялося, що терористи з так званої "ДНР" погрожують стратити захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні загарбників на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Як заявив "голова Міністерства юстиції" так званої "ДНР" Юрій Сироватка, українських полонених, в тому числі і бійців з заводу Азовсталь, збираються "судити", і деякі з них можуть піддати смертній карі.
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