"Росіяни будуть все здавати": окупанти готові драпати з Херсона - перехоплення

Російські військові готуються "здавати" Херсон / Міноборони РФ, Суспільне

Окупанти РФ, які перебувають в Україні, в розмовах з близькими зізнаються, що Росія готується "здати" захоплений раніше Херсон.

Про це свідчить опубліковане аудіоперехоплення розмови військового РФ, який публікує Головне управління розвідки.

"Ну, походу, росіяни будуть все здавати цю всю справу", - розповідає окупант дружині.

Він також повідомив, що окупанти спалюють боєкомплекти, які ймовірно не можуть забрати з собою.

"Сьогодні ми БК палили - все згоріло БК. Стріляло, спалахувало так, що я тобі передати не можу. Там БК зривають вони, палять теж - коротше, знищують боєприпаси", — говорить він.

Окупант також не розуміє логіку командування, яке спочатку здає 60-100 км територій, а потім наказує вибивати українських воїнів звідти. Жінка пояснює, що росіяни нібито публічно заявляють, що повинні утримати Херсон будь-якими способами. Втім, окупант розкрив їй правду.

"Вони його більше здають, ніж утримують", — додав солдат РФ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що російські окупаційні війська можуть влаштувати "акт доброї волі" і залишити правий берег Дніпра у тимчасово окупованій Херсонській області.

Як зазначив глава Міноборони, будь-які повідомлення росіян про Херсон можуть бути елементом інформаційно-психологічної спецоперації. Резніков підкреслив, що українське керівництво уважно стежить за всіма заявами противника.

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