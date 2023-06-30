У Донецьку розлючена жінка нокаутувала дівчину через вкрадений шашлик

Молоді дівчата вирішили "стрельнути" шашлик у сусідній компанії і були жорстоко покарані.

https://glavred.net/ukraine/v-donecke-svirepaya-zhenshchina-nokautirovala-devushku-iz-za-ukradenogo-shashlyka-10482211.html Посилання скопійоване

Дівчата недовго раділи безкоштовному шашлику / Колаж: Главред, скріншоти

В окупованому Росією Донецьку (попередньо, судячи зі слів учасників події на відео. За іншими даними, це Ярославль) на одному з пляжів сталася бійка. Відео несподіваного нападу жінки на дівчину-підлітка завірусилося в мережі.

Момент виховного процесу / скріншот

Як видно на відео, розлючена жінка в чорному купальнику зі словами "Я зараз як потягну!" накинулася на молоду дівчину - вдарила її і повалила на землю, тримаючи за волосся. Після цього агресивна жінка, майстерно покурюючи цигарку, вирішила добити жертву рушником. До побиття приєдналася ще одна жінка, але діяла не так старанно і впевнено.

відео дня

До речі, якщо вам цікаво, як приготувати смачний соковитий шашлик, читайте поради від Главреда: Готуємо дуже соковитий шашлик: топ секретів досвідчених мангальщиків

Дівчина, яку атакували за шашлик

Виявилося, що причиною конфлікту став вкрадений шашлик. Компанія молодих дівчат опублікувала сторіз, на якому видно, що вони планують чи то вкрасти, чи то випросити шашлик у сусідньої компанії.

"Ми тут відпочиваємо з дівчатами на річці, Донецьк. Зараз підемо до мігрантів з Близького Сходу (неценз.) "стріляти" шашлик", - каже одна з дівчат.

На відео видно, як чоловіки з сусідньої компанії добровільно віддають їм шашлик, і це, судячи з усього, не сподобалося дружинам цих чоловіків, через що і сталася бійка.

Нагадаємо, в країні-агресорі РФ, в черговій глушині, в селищі Ілов (Волгоградська область) 17-річний випускник на шкільній "лінійці" на честь "останнього дзвоника" вдарив однокласницю ножем.

Раніше в Росії, в місті Березовський Кемеровської області, ведмідь під час виступу цирку-шапіто Арлекін, тричі пішов в атаку на дресирувальників.

Інші новини Донецька: