У Донецьку розлючена жінка нокаутувала дівчину через вкрадений шашлик

В окупованому Росією Донецьку (попередньо, судячи зі слів учасників події на відео. За іншими даними, це Ярославль) на одному з пляжів сталася бійка. Відео несподіваного нападу жінки на дівчину-підлітка завірусилося в мережі.
Як видно на відео, розлючена жінка в чорному купальнику зі словами "Я зараз як потягну!" накинулася на молоду дівчину - вдарила її і повалила на землю, тримаючи за волосся. Після цього агресивна жінка, майстерно покурюючи цигарку, вирішила добити жертву рушником. До побиття приєдналася ще одна жінка, але діяла не так старанно і впевнено.
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Виявилося, що причиною конфлікту став вкрадений шашлик. Компанія молодих дівчат опублікувала сторіз, на якому видно, що вони планують чи то вкрасти, чи то випросити шашлик у сусідньої компанії.
"Ми тут відпочиваємо з дівчатами на річці, Донецьк. Зараз підемо до мігрантів з Близького Сходу (неценз.) "стріляти" шашлик", - каже одна з дівчат.
На відео видно, як чоловіки з сусідньої компанії добровільно віддають їм шашлик, і це, судячи з усього, не сподобалося дружинам цих чоловіків, через що і сталася бійка.
Нагадаємо, в країні-агресорі РФ, в черговій глушині, в селищі Ілов (Волгоградська область) 17-річний випускник на шкільній "лінійці" на честь "останнього дзвоника" вдарив однокласницю ножем.
Раніше в Росії, в місті Березовський Кемеровської області, ведмідь під час виступу цирку-шапіто Арлекін, тричі пішов в атаку на дресирувальників.
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