У боях за Україну загинув молодий командир танкового взводу: без батька залишилися двоє дітей

Навесні 2022 року Андрій Філяк отримав повістку і відправився на фронт в якості командира танкового взводу.

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Андрій Філяк загинув 16 травня біля села Новосадове Краматорського району / Колаж: Главред, фото: tmr.gov.ua, pixabay.com

У боях за Україну загинув командир танкового взводу однієї з бригад ЗСУ Андрій Філяк. У 33-річного офіцера з Львівської області залишилося двоє дітей. 23 травня захисника України проводили в останню путь.

Андрій Філяк захищав Україну на фронті понад рик. Чоловіка призвали в армію 10 квітня 2022 року. Не роздумуючи, він пішов захищати країну від російського агресора. Про це повідомили у Facebook Трускавецької міської ради.

У мирному житті Андрій працював будівельником, а в ЗСУ командував другим танковим взводом другої танкової роти танкового батальйону військової частини А1136. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув у бою за свободу та незалежність рідної країни.

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Життя молодого офіцера ЗСУ обірвалося 16 травня біля села Новосадове Краматорського району Донецької області.

Боєць отримав несумісне з життям поранення. Дружина загиблого розповіла, що ворожий дрон засік, як українські бійці вийшли з танка і після цього по них прилетів російський снаряд. Побратими загиблого отримали важкі поранення, передає ТСН.

Андрій Філяк загинув на Донбасі / Фото tmr.gov.ua

Без батька залишилося двоє дітей - семирічний син і дочка, якій виповнилося всього чотири. Андрій мріяв, що його діти житимуть в мирній країні, а про любов до сім'ї говорив в кожній розмові, зокрема і в останній – напередодні загибелі.

23 травня захисника України проводили в останню путь на Львівщині.

Прощання з Андрієм Філяком відбулося 23 травня / Фото tmr.gov.ua

Прощання з Андрієм Філяком / Фото tmr.gov.ua

"Андрій Філяк, подібно сотням і тисячам нових українських героїв, віддав своє життя за своїх ближніх, тобто за нас з вами. За це йому подяка, повага і вічна пам'ять. А рідним, які втратили найдорожчу людину - сина, чоловіка, тата - наші щирі співчуття", - йдеться у повідомленні на сайті Трускавецької міськради.

Дивіться відео про те, як у Львівській області попрощалися із загиблим героєм Андрієм Філяком:

Як повідомляв Главред, 21 травня в Одеській області попрощалися з бойовим медиком десантно-штурмової роти ЗСУ, молодшим сержантом Романом Воробйовим. Він загинув внаслідок отриманого на фронті поранення. Роману було всього 30 років. Жителі Кілійської громади проводжали захисника України живим коридором.

Раніше в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.

Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.

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