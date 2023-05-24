У боях за Україну загинув молодий командир танкового взводу: без батька залишилися двоє дітей

У боях за Україну загинув командир танкового взводу однієї з бригад ЗСУ Андрій Філяк. У 33-річного офіцера з Львівської області залишилося двоє дітей. 23 травня захисника України проводили в останню путь.
Андрій Філяк захищав Україну на фронті понад рик. Чоловіка призвали в армію 10 квітня 2022 року. Не роздумуючи, він пішов захищати країну від російського агресора. Про це повідомили у Facebook Трускавецької міської ради.
У мирному житті Андрій працював будівельником, а в ЗСУ командував другим танковим взводом другої танкової роти танкового батальйону військової частини А1136. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок і загинув у бою за свободу та незалежність рідної країни.
Життя молодого офіцера ЗСУ обірвалося 16 травня біля села Новосадове Краматорського району Донецької області.
Боєць отримав несумісне з життям поранення. Дружина загиблого розповіла, що ворожий дрон засік, як українські бійці вийшли з танка і після цього по них прилетів російський снаряд. Побратими загиблого отримали важкі поранення, передає ТСН.
Без батька залишилося двоє дітей - семирічний син і дочка, якій виповнилося всього чотири. Андрій мріяв, що його діти житимуть в мирній країні, а про любов до сім'ї говорив в кожній розмові, зокрема і в останній – напередодні загибелі.
23 травня захисника України проводили в останню путь на Львівщині.
"Андрій Філяк, подібно сотням і тисячам нових українських героїв, віддав своє життя за своїх ближніх, тобто за нас з вами. За це йому подяка, повага і вічна пам'ять. А рідним, які втратили найдорожчу людину - сина, чоловіка, тата - наші щирі співчуття", - йдеться у повідомленні на сайті Трускавецької міськради.
Дивіться відео про те, як у Львівській області попрощалися із загиблим героєм Андрієм Філяком:
Як повідомляв Главред, 21 травня в Одеській області попрощалися з бойовим медиком десантно-штурмової роти ЗСУ, молодшим сержантом Романом Воробйовим. Він загинув внаслідок отриманого на фронті поранення. Роману було всього 30 років. Жителі Кілійської громади проводжали захисника України живим коридором.
Раніше в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.
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