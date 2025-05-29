Нове засідання у форматі 'Рамштайн': названо дату та місце проведення

Поки не відомо, чи будуть присутні представники США.

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Нове засідання "Рамштайн" / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

Засідання "Рамштайн" відбудеться 4 червня

Його проведуть Велика Британія та Німеччина

Нове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня у штаб-квартирі НАТО. Про це повідомила пресслужба НАТО.

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", — йдеться у заяві. відео дня

Водночас, не повідомляється, чи будуть серед учасників "Рамштайну" представники США.

Засідання "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Засідання "Рамштайн" - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна отримала "потужні пакети допомоги" за результатами засідання Координаційної групи з питань оборони України. Західні партнери вже працюють над форматом миротворчої місії для України.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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