Вже втретє за місяць: в окупованому Криму пошкоджено залізничну колію

Невідомі пошкодили залізничну дорогу, що сполучає Джанкой і Керч. Про причини окупанти не повідомляють.

https://glavred.net/ukraine/uzhe-tretiy-raz-za-mesyac-v-okkupirovannom-krymu-povrezhden-zheleznodorozhnyy-put-10481098.html Посилання скопійоване

Пошкоджена залізниця, що з'єднує Джанкой і Керч / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

У Кіровському районі Криму пошкоджена залізниця, що з'єднує Джанкой і Керч. Затримується рух чотирьох поїздів. Це вже щонайменше втретє за місяць стало відомо про пошкодження залізниці на анекованому Росією півотрові.

Про пошкодження залізничних колій повідомив у Telegram гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він пообіцяв усунути пошкодження в термін "від 4 до 8 годин".

"У Кіровському районі пошкоджено залізничні колії. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 годин", – написав гауляйтер Криму.

відео дня

В окупаційному "Міністерстві транспорту" заявили, що через пошкодження залізничного полотна затримуються два поїзди далекого прямування і два місцевих. Пасажирів перевозять за мультимодальною схемою (з використанням двох і більше видів транспорту) у двох напрямках: від станції Владиславівка до смт Леніне й назад.

Про причини пошкодження залізниці окупанти не повідомляють.

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 червня в тимчасово окупованому Криму було неспокійно. У Феодосії прогримів вибух на залізниці - партизани пошкодили залізничне полотно.

"Бавовна" в Чонгарі

У ніч на 22 червня було завдано ударів по Чонгарським мостам, які з'єднують Херсонську область і Крим. Рух було зупинено.

Представники окупаційної "влади" заявляли, що для атаки по мостах використовувалися ракети Storm Shadow.

Представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники насамперед намагаються зруйнувати логістичні маршрути росіян, а не інфраструктуру власної країни.

"Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Руйнуємо те, що не дозволить потім в такому стані ворогові бити по нас. Зараз логістика буде підірвана, можливості її поповнювати будуть мінімізовані. І це має вплинути не лише на моральний стан ворога, а й на фізичний та матеріальний", - сказала вона.

Інші новини: