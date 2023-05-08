Україну чекає новий вихідний у травні: Зеленський звернувся до українців

9 травня Зеленський своїм указом призначив Днем Європи, який раніше відзначався в третю суботу травня.

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Зеленський / Колаж Главред, фото pixabay, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити 8 травня вихідним днем. Про це йдеться в порівняльній таблиці до опублікованого проекту закону, який президент Зеленський вніс до Верховної Ради.

Законопроект передбачає, що 8 травня стане Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. В оприлюдненому вранці зверненні Зеленський сказав, що саме 8 травня про велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу.

"Саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок", – зазначив він.

відео дня

9 травня Зеленський своїм указом призначив Днем Європи, який раніше відзначався в третю суботу травня. У порівняльній таблиці день 9 травня не вказано в числі офіційних свят і вихідним не буде.

Вихідний 8 травня / скріншот

Заступник глави парламенту Олександра Корнієнка в ефірі національного телемарафону, заявив, що законопроект Зеленого парламент може прийняти вже в травні.

"До кінця травня Верховна Рада, я сподіваюся, прийме за основу і в цілому без особливих обговорень і поправок цю ініціативу президента. І ми законодавчо закріпимо цю нову модель: 8 травня - День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня – День Європи",– сказав він.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського 8 травня.

Як раніше повідомляли, 8 і 9 травня вшановують 78-ту річницю закінчення Другої світової війни в Європі.

З метою забезпечення "гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої Радянської Армії" навколо трьох меморіалів заборонено виконання маршів і військових пісень, а також використання прапорів України і Росії.

Крім того, під забороною "вимовляти гасла, які у зв'язку зі сформованою ситуацією можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні". Про це поліція Берліна повідомила Berliner Morgenpost.

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