'Ворог поспішає та продовжує робити міцні атаки': у розвідці пояснили причину загострення на Донбасі

Представник ГУР наголосив, що Кремль не відмовився від своїх політичних геноцидних цілей.

У розвідці пояснили причину загострення на Донбасі / Міноборони РФ, 36-а ОМБП

Російський диктатор Володимир Путін поставив перед своєю армією завдання до кінця березня захопити Донбас. А тому на сході України зараз спостерігається загострення бойових дій. Але це не та активізація росіян, яка була на початку 2022 року. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Ми бачимо, що вони не можуть виконати поставлені завдання, однак це не означає, що подальших спроб не буде. У ворога є резерв, є накопичена жива сила, щоправда, разом з тим є проблема з технікою та БК. Однак Кремль не відмовився від своїх політичних геноцидних цілей", - зазначив Юсов в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, росіяни розуміють, що продовження українського контрнаступу і операції зі звільнення наших територій неминучі. Юсов підкреслив, що Збройні сили України готуються, і цей план буде втілено в життя.

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Як зазначив представник ГУР, важливими факторами, які впливають на рішення росіян, є постачання до України західного озброєння, погодні умови, навчання і підготовка українських воїнів.

"Тому ворог поспішає і зараз продовжує робити міцні атаки і по Вугледару, і по Бахмуту, розуміючи, що наступ українських сил неминучий, намагаючись його збити певним чином", - додав представник розвідки.

Він наголосив, що поставлені завдання росіян не втілюються ні по термінах, ні по масштабах. Посування цих термінів відбувалося неодноразово, ймовірно, це відбудеться і цього разу.

Ситуація на Донбасі

Нещодавно заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Зараз там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає в бій значну кількість особового складу, озброєння і військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

За словами речника Сил оборони на східному напрямку, полковника Сергія Череватого, за два місяці боїв біля Бахмута Донецької області російська армія втратила стільки ж солдатів, скільки в двох чеченських війнах. За його словами, військово-політичне керівництво РФ прагне будь-якою ціною оголосити про досягнення "спецоперації" і захопити територію Луганської та Донецької областей. Щоб просуватися далі на Слов'янськ, Краматорськ і Покровськ, загарбникам важливо прорвати українську оборону в районі Бахмута і Вугледара.

Як зазначив військовий експерт, екскомандувач десантно-штурмових військ України Іван Якубець, українські військові можуть з часом відступити з Бахмута в Донецькій області. Ситуація там вкрай складна. Він не виключає виведення військ з Бахмута, адже на першому місці знаходяться життя українських військових. Однак саме на цьому напрямку відбувається найсерйозніше виснаження окупантів, адже вони туди кидають основні свої сили. Це не дає їм можливість наступати на інших напрямках.

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