Українські воїни "закобзонили" російського полковника-комбрига

Бійці ЗСУ ліквідували полковника окупаційної російської армії-Максима Харламова, який командував розвідбригадою.

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"Лемілітаризували" російського полковника Харламова ще 4 червня 2023 року / колаж Главред, фото А. Штефан і 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Бійці ЗСУ ліквідували чергового полковника окупаційної російської армії-Максима Харламова. Про це повідомив в Telegram-каналі полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан"Штірліц". Харламов ще на початку червня командував 96-ю окремою розвідувальною бригадою ЗС РФ, а потім "демілітаризувався".

Згідно з джерелами в країні-агресорі РФ, 96-та окрема розвідбригада підпорядковується Міноборони РФ. І частина дислокується в Нижньому Новгороді. Там Харламов, як її командир, у травні 2022 - року разом з місцевими священиками РПЦ покладав квіти на "пам'ять про дідів, які воювали".

Причому "демілітаризувався" російський полковник ще 4 червня 2023-го. Коли і де це було, а також де поховали високопоставленого окупанта, пропагандисти не стали уточнювати.

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Лише через більше місяця, 13 липня, путінські попи прийшли вже покласти вінок "в пам'ять" про полковника Харламова (це сталося на території військової частини 96-ї бригади, де військовому злочинцеві встановили меморіальну дошку).

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

У захопленому РФ Маріуполі Донецької області було знищено чотирьох офіцерів російської окупаційної армії. Ворожі офіцери були ліквідовані в районі Маріупольського порту.

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