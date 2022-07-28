Українська десантура скинула вибухівку точно в люк бронемашини окупантів / скріншот з відео

Українські десантники продемонстрували черговий точний удар по ворогу. Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України скинули вибухівку прямо в люк бронемашини окупантів. Відповідне відео було опубліковано 28 липня в Telegram-каналі.

"Прицільність у цих хлопців 10 з 10! Чудова робота! Перемога за нами!",- йдеться в повідомленні захисників.

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Нагадаємо, раніше боєць ЗСУ на ім'я Олександр, збив ворожий безпілотник у свій 39-й день народження.

"Свій день народження чоловік зустрічав на передовій під час бойового чергування, на якому і приземлив ворожу пташку", – повідомили в Генштабі української армії.

До того, як повідомляє Одеська міськрада, українські військові знищили дорогий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост". Його використовували для розвідки вздовж узбережжя Чорного моря.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море. Знищуємо ворога і його задуми! Слава Україні!",- йдеться в повідомленні.

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