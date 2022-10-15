Юна українка оспівала Путіна і заявила, що Росія переможе: вона поплатилася за це вже наступного дня

Юна українка оспівала Путіна і заявила, що Росія переможе / скріншот

Мешканка Івано-Франківська у своїх соцмережах заявила, що вірить у перемогу Росії у війні з Україною. За словами дівчини, російський диктатор Путін, "якби захотів, вже був би в Івано-Франківську".

"Я реаліст. Я розумію, що, якщо Путін захоче бути тут, він буде тут. Вони думають, що Україна переможе. Я не думаю так. У них велика армія. Слава Богу, що у мене є паспорт російський, мені все одно - нецензурно.]. У мене мама росіянка, тато росіянин, дідусь росіянин. У мене, хоч паспорт український, але я можу його в будь-який момент поміняти, тому що у мене батьки росіяни", - заявила дівчина під час прямої трансляції в соцмережах.

Після шквалу хейту вона вибачилася за свої слова, але розголос швидко дістався керівництва Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту НУ "ОЮА", де вона навчалася.

Дівчина вважає, що Росія переможе / скріншот

Її миттєво відрахували і присоромили.

"Переконані, що під час війни, коли наші захисники, в тому числі 30 студентів нашого інституту, щодня ризикують своїм життям за свободу і незалежність України, такі висловлювання неприпустимі і повинні бути не тільки засуджені, а й відповідним чином покарані", – йдеться в публікації.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило відео, як туристка з Росії провокувала біженців з України в австрійському Зальцбурзі. Росіянка насміхалася над українками і знімала все на камеру. Однак карма наздогнала нахабу дуже швидко-задоволена усмішка на обличчі громадянки країни-агресора змінилася на кислу міну.

Раніше в столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "руского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

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