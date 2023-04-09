Українці відмовляються "працювати" на Росію, у ворога в окупації кадровий голод - ЦНС

Країна-агресор Росія влаштувала так звані "робочі відрядження" для своїх громадян на окуповані території України, оскільки не може знайти кадри.

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Росія везе своїх громадян "працювати" на окупованих територіях України / Колаж УНІАН

Окупант Російська Федерація відправляє своїх громадян на захоплені території України, оскільки місцеві жителі відмовляються співпрацювати із загарбниками. У росіян проблеми з працівниками середньої ланки, тому довелося впроваджувати, мовляв, "відрядження" росіян. Про це повідомили в Центрі національного опору.

В ЦНС розповіли про те, що Москва відправляє своїх громадян "на роботу" до окупованих районів України, тому що місцеві жителі не хочуть співпрацювати із загарбниками.

Громадяни РФ зайняли більшість керівних посад в окупаційних "адміністраціях" і структурах. Однак вони мають проблеми в пошуку кадрів середньої ланки.

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"Однак залишаються серйозні проблеми з працівниками середньої ланки. Росіяни постійно шукають працівників серед місцевих, однак це не працює і окупанти повинні застосовувати значно важчий і ресурсно дорожчий процес "відряджень" на ТОТ працівників з РФ", - підкреслили в Центрі національного опору.

Контрнаступ армії України

Представниця США при Північноатлантичному альянсі Джуліан Сміт раніше сказала, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ вже найближчими тижнями.

Київ сам обере тактику на полі бою. Сміт підкреслила, що окупанти РФ, у свою чергу, намагаються розпочати власний наступ.

Американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що армія України готується до контрнаступу.

На думку журналістів, ймовірним напрямком удару стане захоплений окупантами Росії південь України.

За даними Reuters, Україна протягом найближчих тижнів або місяців підключить до війни 8 нових штурмових бригад у 40 000 військових з метою проведення контрнаступальної операції ЗСУ. Її проведення стане викликом для українських військ, оскільки від підсумків залежатиме подальший розвиток подій.

Дивіться відео ТСН - пропагандистів Росії охопила паніка в очікуванні контрнаступу ЗСУ

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