Україна потребує ППО Заходу, але вже збиває від 50 до 70% ракет РФ – генерал-майор ЗСУ

ППО України працює, але радянські системи поступаються комплексам країн Заходу - Жирнов / АрміяInform

Збройні сили України засобами протиповітряної оборони збивають від 50 до 70% ракет, які випускають війська Росії. Наразі немає можливості забезпечити більш високий рівень ефективності роботи, оскільки радянські ППО, які використовуються українськими військами, за своїми властивостями поступаються сучасним західним аналогам. Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов.

В інтерв'ю АрміяІнформ він розповів про те, що українські військові проявляються найвищий професіоналізм і героїзм у захисті мирних міст України від обстрілів ворога.

Однак поки у росіян є в наявності ракети і бойова авіація, повітряна загроза залишається.

"Допоки у противника є ракетна і авіаційна зброя, доки буде загроза нанесення ракетно-авіаційних ударів. Можна сьогодні констатувати, що противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів. Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму і професіоналізму наших військовослужбовців", - сказав воєначальник.

Також він додав, що у ЗСУ поки що немає таких засобів ППО, які дозволяли б знищити всі ракети російських окупантів. У своїй роботі українські військові використовують радянські системи, які не такі надійні та ефективні, як засоби протиповітряної оборони країн-партнерів Північноатлантичного альянсу.

"Це пов'язано з об'єктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних і зенітних ракетних комплексів. В основному - це радянські системи, у яких немає такої ефективності і надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО", - підкреслив Микола Жирнов.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не піде на сценарій заморозки війни з Росією або підписання нового умовного "Мінська-3". Українське суспільство не підтримує такі сценарії. Втім, на Заході вже є заклики до "домовленостей" з Путіним на тлі зльоту цін на енергоносії і в очікуванні важкого зимового періоду.

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Президент Володимир Зеленський сказав, що на багатьох ділянках фронту ЗСУ ведуть важкі бої проти армії Росії.

Зокрема, складна ситуація на півдні, у Харківській області та на Донбасі. Зеленський підкреслив, що сили оборони України знищують військовий арсенал російських окупантів.

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