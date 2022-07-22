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Україна може повернутися до переговорів з Росією тільки за однієї умови - військовий експерт

22 липня 2022, 02:15

За словами військового експерта з Центру імені Разумкова, владі України зараз вкрай бажано від будь-яких переговорів з росіянами категорично ухилятися.

Росія, Україна
Україна може повернутися до переговорів з Росією лише за однієї умови - військовий експерт / УНІАН

Ні в якому з нині можливих переговорних форматів росіяни не погодиться вивести свої війська з меж України. Таку думку в коментарі порталу Обозрєватєль заявив військовий експерт директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський.

За його словами, Україні зараз бажано від будь-яких переговорів з росіянами ухилятися.

"Ми можемо говорити про переговори тільки тоді, коли вийдемо на свої державні кордони 1991 року. Тоді можна говорити про припинення вогню, про демаркацію і делімітацію кордону, про репарації", ‒ говорить Сунгуровський.

Експерт переконаний, що будь-які переговори з агресорами повинні бути не в двосторонньому, а в тристоронньому форматі-тобто за участю заходу.

"Якщо Захід сказав, що нам така Росія не потрібна, її потрібно позбавити можливості проводити агресію проти сусідів, то в принципі вона повинна бути демілітаризована. Грубо кажучи, РФ повинна вивести свої наступальні озброєння за Урал. Як це було до 2007 року, коли Росія вийшла з договору про звичайні збройні сили в Європі. Там були положення про флангові обмеження, відповідно до них Росія тримала всі свої важкі озброєння за Уралом. Але в 2007 році вона вийшла з цього договору. Це дало їй можливість наростити угруповання на Кавказі і провести "спеціальну військову операцію в Грузії. Правда, тоді вона так не називалася", - підсумував Сунгуровський.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив - владі України ні в якому разі не можна йти на перемир'я з російськими агресорами - заради вивезення зерна із заблокованих українських портів.

"Якщо буде прийнято рішення на тимчасове припинення вогню, для нас це стовідсоткова катастрофа і крок до програшу. Чому? Тому що для Росії це буде преференцією в плані формування резервів", – підкреслив він.

Ще раніше відомий австрійський аналітик тому Купер говорив, що війна України проти Росії затягується, оскільки Захід піддається на шантаж російського диктатора Путіна. Як вважає фахівець, Євросоюзу потрібно про геополітику на якийсь час забути і озброїти ЗСУ настільки, щоб ті знищили російську армію.

"Це єдиний спосіб змусити Путіна поступитися. Він не поступиться, поки думає, що ще може чогось досягти в Україні. І він ще може чогось досягти, поки його армія планує нові наступи", - підсумував експерт.

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Автор: Єгор Бунін
Микола Сунгуровський новини України війна Росії та України
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