УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

Андрій Ганчук
16 серпня 2023, 14:01 оновлено 16 серпня, 14:21
89
Влада України і спецслужби попередять людей у тому випадку, якщо буде загроза провокацій агресора РФ на ЗАЕС, сказали в Головному управлінні розвідки.
ЗАЕС, війська РФ
У Запорізькій ОВА спростували інформацію про "підготовку Росії до теракту" на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

Загрози підриву військами країни-окупанта Росії Запорізької атомної електростанції наразі немає. Працює російське ІПСО. У разі підвищення ймовірності провокацій президент і спецслужби в обов'язковому порядку попередять українців. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили ТСН у військовій розвідці, зараз небезпеки провокацій з боку російських окупантів на ЗАЕС немає. У разі появи загроз, українців попередять влада і спецслужби.

"Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – ГУР, Президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто", - підкреслили в ГУР.

відео дня

Заява Запорізької ОВА про ситуацію на ЗАЕС

У пресслужбі Запорізької обласної Військової адміністрації заявили, що інформація про нібито "запланований агресором Росією" теракт на ЗАЕС не відповідає дійсності.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - підкреслили в ОВА.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції

Ризик підриву агресором Росією ЗАЕС знизився, заявив у липні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він також розповів, що Україна ухвалила для цього певні заходи. Повністю загроза зникне тільки після того, як російські окупанти залишать атомну елестростанцію.

Біля Запорізької АЕС були вибухи, про що наприкінці липня повідомляв голова Держатомрегулювання Олег Кориков. За його словами, інцидент було зафіксовано МАГАТЕ. Вказувалися відомості і про мінування окупантами станції.

На Запорізькій АЕС знайшли міни військ РФ, казав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він сказав, що загарбники пояснили мінування атомної електростанції "військовим рішенням".

Інші новини:

війська Росії Запорізька АЕС ГУР Міноборони України
Реклама

Головне за день

Глобальний Південь може змусити РФ змінити позицію щодо війни з Україною - Кулеба

Глобальний Південь може змусити РФ змінити позицію щодо війни з Україною - Кулеба

15:06 Політика
Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

14:01 Україна
Війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас - ГУР

Війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас - ГУР

12:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:59

Що не можна робити 18 серпня: 6 заборон вбережуть від злої сили і втрати грошей

15:49

"Далі буде": у ЗСУ показали яскраві кадри звільнення УрожайногоВідео

15:35

Краса в деталях: Олена Зеленська підкорила публіку стильним аутфітом

15:06

Глобальний Південь може змусити РФ змінити позицію щодо війни з Україною - Кулеба

14:58

США не дадуть Україні програти війну: Жданов пояснив, у чому зацікавленість Байдена

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановДо 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – Жданов
14:09

Як правильно казати – пробка, затор чи корок на дорозі: Авраменко дав відповідьВідео

14:01

Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

13:48

В Україні переписали цінники на хліб: що сталося

13:24

54-річна колишня дружина російського режисера-путініста народила дитину

Реклама
13:08

Помер зірка серіалу "Гра престолів" 36-річний Даррен Кент

13:00

Як зрозуміти, що дружина зраджує: 4 ранніх ознаки

12:47

Війська РФ намагаються атакувати під Куп'янськом і хочуть захопити Донбас - ГУР

12:44

ЗСУ отримали 200 авто для фронту за сприяння Favbet Foundation

12:44

У Грузії The Killers покликали російського на сцену і публіка в гніві зірвала концерт

12:39

Як приготувати куряче стегно: найлегші і швидкі способи

12:17

Путін готує подвійну катастрофу на АЕС: у Мережі розкрили деталі й назвали терміни

12:15

"Вічність починається зараз": акторка Зоуї Дешанель виходить заміж

11:48

"Півострів перетворюється на острів": у ЗСУ розповіли про проблеми росіян у Криму

11:27

ВМСУ - про провокації РФ у Чорному морі: відповімо Москві, "панування" не буде

11:15

Бензин 55 грн за літр: експерт попередив про різкий стрибок цін на паливо

Реклама
10:48

Виробництво знаходиться під землею: в СБУ розповіли про унікальні дрони Sea Baby

10:45

Imagine Dragons виступили в Польщі з юним українцем зі зруйнованого росіянами села

10:17

Гороскоп на завтра 17 серпня 2023: Козерогам - конфлікт, Рибам - борги

10:08

Де зараз Суровікін: у Politico дізналися про долю "сирійського м'ясника"

09:58

За який переказ грошей рахунок у банку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз

09:47

Головоломка для тих, у кого гарний зір: треба знайти бджолу всього за 7 секунд

09:28

У чому різниця між українськими захисниками і російською армієюПогляд

09:28

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

09:00

"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ новости компании

08:48

"Вагнерівці" в Білорусі: експерт спрогнозував, якій країні загрожує атака найманців ПригожинаВідео

08:13

Армія України звільнила Урожайне Донецької області

08:05

"Доведеться відмовитися від Києва": Медведєв вибухнув абсурдом після "ідеї" в НАТО

07:36

У НАТО відповіли на скандальну заяву про обмін території України на членство

06:58

Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиціВідео

05:34

Карта дня: що віщує Таро на 16 серпня

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Терезів: коли почнеться прибутковий періодВідео

05:04

Чоловік встановив камеру в квартирі і зробив неймовірне відкриття

04:47

Яке сьогодні свято 16 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:10

Війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року - Жданов

03:20

Пригожин психане і захопить Мінськ, щоб стати президентом Білорусі – ШейтельманВідео

Реклама
02:55

"Я алкоголік, шукаю музу": 67-річний Ларс Фон Трієр шукає кохання в ІнтернетіВідео

02:25

"Удари по Києву точно будуть": Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня

01:50

Публіцист спрогнозував, який фінал чекає Пригожина і чи піде той знову на Москву

01:10

Поливаємо картоплю в спеку: як не пересушити рослини і не зіпсувати весь урожай

00:10

Крим перетворюється на острів: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

15 серпня, вівторок
23:50

Сальма Хайєк у крихітному бікіні здивувала формою у свої 56

23:38

Накачана незрозуміло чим: неадекватна Седокова впала на сцені в МосквіВідео

23:24

Лупитиме ракетами і дронами: Жданов - про те, які об'єкти РФ атакує восени

23:01

Данілов відповів, чи має Україна стосунок до імовірних провокацій на Курській АЕС

22:28

Російська ракета влучила у будинок: з'явилося відео нічного обстрілу ЛьвоваВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти