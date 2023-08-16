Загрози підриву Росією Запорізької АЕС наразі немає - ГУР

Влада України і спецслужби попередять людей у тому випадку, якщо буде загроза провокацій агресора РФ на ЗАЕС, сказали в Головному управлінні розвідки.

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У Запорізькій ОВА спростували інформацію про "підготовку Росії до теракту" на ЗАЕС / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, Генштаб ЗСУ

Загрози підриву військами країни-окупанта Росії Запорізької атомної електростанції наразі немає. Працює російське ІПСО. У разі підвищення ймовірності провокацій президент і спецслужби в обов'язковому порядку попередять українців. Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомили ТСН у військовій розвідці, зараз небезпеки провокацій з боку російських окупантів на ЗАЕС немає. У разі появи загроз, українців попередять влада і спецслужби.

"Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – ГУР, Президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто", - підкреслили в ГУР. відео дня

Заява Запорізької ОВА про ситуацію на ЗАЕС

У пресслужбі Запорізької обласної Військової адміністрації заявили, що інформація про нібито "запланований агресором Росією" теракт на ЗАЕС не відповідає дійсності.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - підкреслили в ОВА.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції

Ризик підриву агресором Росією ЗАЕС знизився, заявив у липні представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він також розповів, що Україна ухвалила для цього певні заходи. Повністю загроза зникне тільки після того, як російські окупанти залишать атомну елестростанцію.

Біля Запорізької АЕС були вибухи, про що наприкінці липня повідомляв голова Держатомрегулювання Олег Кориков. За його словами, інцидент було зафіксовано МАГАТЕ. Вказувалися відомості і про мінування окупантами станції.

На Запорізькій АЕС знайшли міни військ РФ, казав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він сказав, що загарбники пояснили мінування атомної електростанції "військовим рішенням".

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