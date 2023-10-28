Загроза окупації великого обласного центру: Жданов розкрив плани окупантів РФ

ЗСУ вже ведуть активні бойові дії на Лівому березі Херсонщини, нагадав Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив загрозу наступу РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Полковник запасу ЗСУ, колишній офіцер Генштабу та військовий експерт Олег Жданов оцінив загрозу окупації російськими окупантами Херсона.

Як підкреслив він під час відповідей на запитання користувачів у своєму YouTube-каналі, такий сценарій на сьогодні виглядає нереалістичним.

Експерт звернув увагу на те, що росіяни знаходяться не невигідних позиціях на Лівобережжі, звідки можуть наступати на Херсон.

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"Окупація Херсона на сьогодні неможлива. По-перше, правий берег вище, ніж лівий. По-друге, у нас там достатня кількість військ для того, щоб відбити спробу десантної операції – форсування Дніпра", - упевнений він.

Військовий експерт також нагадав про те, що ЗСУ вже ведуть активні бойові дії на Лівому березі Херсонщини, звільняючи нові території.

"Можуть навіть не мріяти окупанти про те, щоб повторно захопити Херсон", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи. Загарбники атакували місто з тимчасово окупованого Лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, були центри і райони, які розташовані ближче до води.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Херсоні затримали зрадницю України. Місцева жителька з червня 2023 року за власною ініціативою почала працювати на ворога.

Як відомо, Херсон знову був під обстрілом РФ, у місті було чути вибухи. Російська армія обстрілювала Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого Лівобережжя.

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