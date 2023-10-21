Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

Російські загарбники вдень у суботу, 21 жовтня, атакували Херсон. Сильні вибухи було чути у прибережних районах міста.
Про це повідомив начальник херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram. Про початок обстрілу він сповістив о 15:29.
"Армія рф атакує Херсон! У прибережних районах міста чути потужні вибухи! Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби", – написав Мрочко.відео дня
Близько 16:00 він повідомив, що обстріл продовжується, і зазначив, що ворог атакує середмістя і райони, які розташовані ближче до води.
Начальник МВА закликав місцевих жителів перейти до безпечніших місць і не перебувати на відкритому просторі.
"Обстріл Херсона триває. Російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води. Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя", – написав він.
Атаки окупантів по Херсону
Нагадаємо, 15 жовтня РФ скинула на Херсон 2 авіабомби – було влучання районі об'єкту критичної інфраструктури. Після вибуху в деяких районах обласного центру зникла електроенергія, також були перебої з водою.
Також цього ж дня окупанти завдали нових ударів по місту, намагаючись знеструмити Херсон. Через атаку було знеструмлено центр міста, також ударна хвиля під час російського обстрілу Херсона пошкодила один з вагонів поїзда №102 Херсон – Київ.
19 жовтня Херсон знову був під обстрілом РФ, у місті було чути вибухи. Російська армія обстрілювала Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя.
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