УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

Альона Вороніна
21 жовтня 2023, 16:18 оновлено 21 жовтня, 16:37
Загарбники атакували місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, було середмістя і райони, які розташовані ближче до води.
Ракета, ракетный удар, дым
Окупанти атакували Херсон/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, pixabay.com

Російські загарбники вдень у суботу, 21 жовтня, атакували Херсон. Сильні вибухи було чути у прибережних районах міста.

Про це повідомив начальник херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram. Про початок обстрілу він сповістив о 15:29.

"Армія рф атакує Херсон! У прибережних районах міста чути потужні вибухи! Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі без потреби", – написав Мрочко.

відео дня

Близько 16:00 він повідомив, що обстріл продовжується, і зазначив, що ворог атакує середмістя і райони, які розташовані ближче до води.

Начальник МВА закликав місцевих жителів перейти до безпечніших місць і не перебувати на відкритому просторі.

"Обстріл Херсона триває. Російські окупаційні війська атакують місто з тимчасово окупованого лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води. Подбайте про власну безпеку і своїх близьких! Не перебувайте на відкритому просторі! Укриття або правило двох стін можуть зберегти ваше життя", – написав він.

Атаки окупантів по Херсону

Нагадаємо, 15 жовтня РФ скинула на Херсон 2 авіабомби – було влучання районі об'єкту критичної інфраструктури. Після вибуху в деяких районах обласного центру зникла електроенергія, також були перебої з водою.

Також цього ж дня окупанти завдали нових ударів по місту, намагаючись знеструмити Херсон. Через атаку було знеструмлено центр міста, також ударна хвиля під час російського обстрілу Херсона пошкодила один з вагонів поїзда №102 Херсон – Київ.

19 жовтня Херсон знову був під обстрілом РФ, у місті було чути вибухи. Російська армія обстрілювала Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Херсона вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

16:18 Україна
"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

16:18 Україна
РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

15:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:22

Цим лайфхаком користуються вже всі: як зняти лінзи за 2 секунди, не суючи пальців в очі

16:18

Армія РФ атакувала Херсон: у місті прогриміли потужні вибухи

16:18

"Сучасний Гітлер": Данилов жорстко відповів на пропозиції щодо діалогу з Путіним

16:12

У ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом: названо больові точки окупантів

15:58

Що таке "черемша" і "черемшина": мовознавець закликав не плутати словаВідео

Завдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - МельникЗавдяки ATACMS Україна може знищити Керченський міст і чимало живої сили РФ - Мельник
15:50

РФ застосовує тактику "кротів": під Авдіївкою риють тунелі, щоб підібратись до ЗСУ

15:44

Ви про таке не здогадувалися: фахівець із прибирання показала, як вивести стару жирну пляму за допомогою тарілки

15:11

Окупантів обходять із флангів: ЗСУ вибивають росіян на південному напрямку

14:59

Місячний календар 22 жовтня 2023: Місяць попереджає про шахрайство

Реклама
14:59

"Підтягують танки та важку техніку": експерт розкрив плани окупантів під Куп'янськом

14:48

Активність армії РФ на Авдіївському напрямку знизилася – Сили оборони

14:36

Хитра оптична ілюзія: знайдіть собаку лише за 5 секунд

14:13

"Українці не забудуть цих депутатів": Данілов відреагував на прибічників УПЦ МП

13:55

ЗСУ готують потужний прорив на півдні: екскомандир з Айдара назвав напрямок

13:46

На Запорізькому напрямку РФ втратила в 5 разів більше техніки, ніж ЗСУ - WSJ

13:10

Як швидко підняти дріжджове тісто в духовці: господиня розкрила секрет

12:56

"ППО не гарантує 100% безпеки": киян попередили про загрозу ударів РФ

12:51

"Мертва земля": у ЗСУ показали, як виглядає звільнена Кліщіївка

12:35

Китайський гороскоп на завтра 22 жовтня 2023: Кролику - лідерство, Мавпі - одкровення

11:54

"Покришили" піхоту та БМП ворога: під Бахмутом українські бійці відбили штурм РФ

Реклама
11:48

Напад ХАМАС на Ізраїль: Байден пояснив, до чого тут Саудівська Аравія

10:53

"Знищити 20% населення": на росТБ заговорили про геноцид росіянВідео

10:49

Ворог кидає на прорив потужні резерви: РФ націлилася на захоплення двох міст

10:13

Господаркам на замітку: неймовірно простий, але надійний рецепт пишного бісквіту, який не впаде

10:08

Морпіхи ЗСУ висадилися на лівому березі Дніпра: як це змінить ситуацію на фронті

09:40

Окупанти б'ють ракетами, бомбами та дронами: деталі потужного удару РФ по УкраїніВідео

09:12

Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

08:45

Українські сили закріплюються на лівобережжі Херсонщини: деталі операцій ЗСУ

08:20

РФ вдарила по Кривому Розі: постраждав промисловий об'єкт, виникла пожежа

08:12

Путін чіпляється за останню свою надіюПогляд

07:49

Окупанти перегрупувалися і знову пішли у наступ на Авдіївку – ISW

06:10

Російська пропаганда має локальне святоПогляд

05:50

Як очистити каструлю, що пригоріла всередині: найпростіший і швидкий спосіб

05:30

Чому не можна смажити на подряпаній сковорідці: більшість людей про це не знаютьВідео

05:00

Короткі стрижки для жінок 50+, які не потребують укладки: 3 зачіски підійдуть всім

04:30

"Це не дуже добре": аналітик пояснив, як війна в Ізраїлі вплине на УкраїнуВідео

03:15

Конфлікти між євреями та мусульманами: Жданов розповів, до чого готуватись Європі

02:31

У вас є всього 7 секунд: лише люди з "орлиним зором" знайдуть собаку серед колод

02:05

Як закатати сало в банки на зиму: секретна добавка вразить гурманів наповал

01:35

Жданов спрогнозував, чи стане Іран менше давати РФ зброї через війну в Ізраїлі

Реклама
00:09

Спалахнув і "самознищився": у Таджикистані впав російський Іл-76

20 жовтня, п'ятниця
23:19

Як зробити талію тонкою: 6 вправ на 10 хвилин для "осиної талії"Відео

22:49

США щомісяця планують зменшувати розмір військової допомоги Україні - документ

22:10

Окупанти вдарили ракетою по Кривому Рогу: є загиблий і потерпіла

21:51

Данілов жорстко попередив РФ: ЗСУ битимуть із ATACMS, доки не повернуть землі

21:14

Іран на роздоріжжі: Розумний пояснив, навіщо Тегерану війна проти Ізраїлю

20:36

Майже 200 одиниць техніки: генерал повідомив про неймовірний розгром від ЗСУ

20:19

Полювання на аеродроми буде тривати: Ігнат відповів на "страшилки Путіна"

20:16

Київ – перше місто в Україні, де з’явився Департамент з питань запобігання та виявлення корупції – Кличко

20:10

Увірветься 30-градусна спека: в які області повернеться літо, а де литиме осінній дощ

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти