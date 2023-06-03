"Удари по максимуму": експерт дав тривожний прогноз щодо нових атак РФ

Росіяни намагаються вийти з репутаційної ганьби, вважає Олександр Коваленко.

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/ Міноборони РФ, Facebook Коваленко

Масовані удари РФ по Києву можуть бути пов'язані з бажанням окупантів РФ довести те, що ЗРК Patriot нібито не здатні перехоплювати їх ракети, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Для цього було завдано удару "Кинджалами", вони були впевнені, що цю ракету неможливо було перехопити. Але ця впевненість виявилася блефом, її перехопили і знищили, після чого росіяни вдарили "Іскандерами", які теж були знищені", - цитує його ТСН.

Експерт каже, що це стало великою рекламою для ЗРК Patriot, нищівним репутаційним ударом по російському ракетобудуванню.

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"У той же час з'явилося документальне підтвердження того, що в Херсонській області був знищений С-400. Росіяни намагаються вийти з цієї репутаційної ганьби, тому будуть продовжувати тиснути ударами по Києву, щоб хоч якось досягти своєї мети, щоб знищити хоча б одну установку", - зазначив він.

На питання про те, скільки ракет готові витратити для цього росіяни, Коваленко відповів нам так: "Вони готові наносити удари по максимуму. Червень ще буде спекотним для України".

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, окупанти РФ різко активізували атаки на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

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