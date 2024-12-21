Удар балістикою по Києву: у Defence Express розкрили причину і цілі РФ

Ракетний обстріл 20 грудня вівся з використанням тільки балістичних і аеробалістичних ракет.

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Ракетний удар по Києву 20 грудня / Колаж: Главред, фото: t.me/VA_Kyiv

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РФ била по Києву після удару ATACMS по військових цілях у Ростові

Заздалегідь запланований удар РФ був би комбінованим

Удар країни-агресора РФ по Києву 20 грудня був примхою скривдженого диктатора Володимира Путіна після атаки ATACMS на військові цілі в Ростові-на-Дону.

Як ідеться в матеріалі Defence Express, з огляду на точність ракет KN-23, ціллю цілком могла бути сама столиця, без вибору конкретного об'єкта.

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"Оскільки удар було здійснено після погроз правителя РФ Володимира Путіна та різкої реакції на них президента України Володимира Зеленського, у когось могло виникнути запитання, чи був удар плановий, чи все ж таки "капризом" Кремля", - ідеться в матеріалі.

Однак аналітики вважають, що удар по Києву став наслідком бажання Кремля продемонструвати "відповідь" після вибухів у Ростові.

Уточнюється, що ракетний обстріл 20 грудня вівся з використанням тільки балістичних і аеробалістичних ракет - без крилатих і БПЛА, адже підготовка крилатих ракет до використання вимагає багато часу.

Крім того, акцентують аналітики, якби удар був заздалегідь запланованим, то найімовірніше, був би комбінованим. Наприклад, як атака 13 грудня, коли противник застосував рекордні 287 ракет і дронів.

Однак, хоча підготовка балістики і займає менше часу, "далеко не факт, що ворог здатний його підготувати за приблизно 8 годин". Також Міноборони РФ стверджувало, що остання атака була нібито відповіддю на удар по виробництву твердого ракетного палива "Комбінат Кам'янський" у Ростовській області, який атакували ракетами ATACMS і Storm Shadow 18 грудня.

Нагадаємо, близько 7:00 у п'ятницю, 20 грудня 2024 року, окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.

"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито всі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - повідомили у ЗС ЗСУ.

Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.

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