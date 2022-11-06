'Блекаут' поза графіками: у Києві та семи областях плануються масові відключення

В Україні плануються екстрені відключення / УНІАН

Графіки відключень електроенергії у Києві в понеділок, 7 листопада, можуть не виконуватися, заявив генеральний директор компанії-постачальника YASNO Сергій Коваленко.

В енергомережі дефіцит на 32% вище, ніж закладено в графіки, повідомив він в Facebook.

"Це дуже багато, і це форс мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що графіки в такому випадку не працюють", - попередив він.

Коваленко заявив, що відключення можуть початися вже з ранку в понеділок, 7 листопада.

У свою чергу в компанії Укренерго опублікували деталі відключень електрики 7 листопада.

Будуть, як завжди, планові та екстрені відключення в найбільш постраждалих від ударів по енергетиці регіонах.

Відключення електроживлення планується в:

Києві та області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області.

Додамо, що у київській мерії підтвердили, що 7 листопада прямо з ранку можуть початися екстрені відключення електроенергії.

Відключення абонентів в Україні

Раніше в ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна чітко поділяються на два типи - Аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

При цьому резидент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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