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У захопленому Херсоні підірвали авто з двома співробітниками "поліції" окупантів: один з них загинув

28 липня 2022, 09:06

У Росії стверджують, що спрацювала нібито саморобна вибухівка, начинена "гайками та болтами".

Херсон вибух
Місце вибуху автомобіля з "патрульною поліцією" загарбників РФ в окупованому Херсоні / видання міст

У окупованому військами РФ Херсоні підірвали автомобіль, в якому були двоє співробітників так званої "поліції". Ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Один з "патрульних" загинув, другий у лікарні. Окупанти звинувачують у індиденті українських партизанів. У Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що працював рух опору.

За даними місцевого видання Міст, вибух стався 27 липня близько 12:20 на проспекті Адмірала Синявіна в районі Вищого професійного комерційного училища. Очевидці бачили на місці інциденту медичних працівників.

читайте такожВСУ могли вдарити по Антонівському мосту, коли війська РФ гнали по ньому техніку – радник глави ОВАРосійські ЗМІ стверджують, що на шляху автомобіля спрацювала нібито "саморобна вибухова речовина", у якій були "гайки та болти". У машині були двоє "патрульних", які отримали травми, але вижили. Окупанти у всьому звинувачують українських партизанів.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що підрив авто так званої "поліції" у окупованому Херсоні – справа рук українського руху опору.

Згідно з відомостями української розвідки, один "поліцейський" загинув, другий у лікарні.

Дивіться онлайн новини Херсона

Армія України завдала удару по Антонівському мосту

Збройні сили України ввечері, 26 липня, завдали удари артилерією по Антонівському мосту в окупованому російськими військами Херсоні.

Вранці, 27 липня, у Оперативному командуванні Південь цю інформацію підтвердили. Там також уточнили, що ЗСУ спрацювали філігранно і ювелірно.

Крім того, представниця ОК Південь Наталія Гуменюк сказала, що під контролем української армії знаходиться стратегічна Логістика. Ситуація не дозволяє окупантам РФ організувати забезпечення своїх військових сил.

Керівник Херсонської ОВА Дмитро Бутрій заявив, що Антонівський міст більше не придатний для пересування. За його словами, ЗСУ вимушено вдарили по естакаді, щоб порушити логістику окупантів. Також Бутрій додав, що міст буде відновлено після перемоги України.

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